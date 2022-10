Jedno z najväčších gymnázií zmenilo stužkové, niektorých rodičov to nahnevalo

Škola argumentuje snahou a férový prístup.

ORAVA. Stúpajúce náklady začínajú meniť aj zvyklosti na školách. Zelené stužky zvykli študentom pripínať na triednom maturitnom večierku, teraz ich rozdali všetkým naraz v aule školy. Niektorí si tradičný bál úplne zrušili, iní ubrali na pompéznosti aj počte hostí. Dôvodom sú vysoké ceny.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Stužkovú sme nezrušili, len sme upravili jej model,“ hovorí Peter Kuľha, riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove. V tomto školskom roku majú 172 maturantov. Zelené stužky im na hruď nepripínali na maturitnom večierku, ale všetkým hromadne v aule školy. To, či sa potom triedy rozhodli svoju stužkovú úplne zrušiť, osláviť ju na posedení len s rodičmi alebo išli na výlet, bolo na nich.

„Dôvod je jednoduchý a pragmatický, máme šesť tried a z toho dve sú veľmi malé. Práve tam sa jasne povedalo, že všetky náklady stúpajú,“ vysvetľuje. Pre niektoré rodiny je dnes stužková slávnosť minimálne zaťažujúca. Mali už aj na škole také prípady, kedy si rodina na nadbytočné výdavky musela peniaze požičiavať a potom ich nadrábala.

Ceny išli hore

Kým vlani vyšla stužková zhruba 200 eur na jedného študenta, dnes sa ceny šplhajú o niekoľko stoviek vyššie. „Peniaze sú len jedna strana mince. Som presvedčený, že je našou psou povinnosťou deťom ukazovať aj meniace sa postoje na základe zmenenej situácie, a tak meniť ich správanie či cítenie,“ hovorí Kuľha.

Prečítajte si:

Prečítajte si: V krčme na Orave načierno predávali hafirovicu Čítajte

„Takto sme chceli všetkým študentom dať férový prístup. Upraviť ich vnímanie a ukázať, že aj keď sme rôzni a vychádzame z iných podmienok, všetci sme si rovní.“ Zároveň ich chcú viesť k spolupatričnosti.

Doba sa mení a náklady stúpajú. Gymnázium tak chce upozorniť aj na to, aby sa ľudia správali finančne zodpovedne. Treba si zvážiť a slobodne sa rozhodnúť, či študenti a ich rodičia potrebujú dať exkluzívne peniaze za jeden večer len preto, aby si v zozname odškrtli stužkovú slávnosť.

„Vychovávame budúcu generáciu. V našich laviciach možno sedí generálny prokurátor, prezident alebo budúci nositeľ Nobelovej ceny. Títo ľudia budú mať o 20 rokov našu krajinu vo svojich rukách a to, čo ich my naučíme, bude modelovať to, ako bude naša krajina vyzerať.“