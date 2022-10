Mapujeme voľby na Orave

Aktuálne informácie zo Spojených volieb 2022 vo všetkých troch oravských okresoch.

14:45 h Aj voľby v Zuberci prebiehajú bez problémov. Zo zapísaných 1500 voličov si už viac ako tretina prišla splniť svoju občiansku povinnosť.

K volebnej urne sa sa postavil aj Richard Padnik. Nového starostu aj poslancov si vyberal podľa toho, kto sa ako pre obec činí. Ocenil by ešte viac turistických služieb. „Tvárime sa ako turistické miesto, ale keď zaprší, turisti sedia v izbách.“

13.55 h Využiť svoje volebné právo sa chystajú aj oravskí športovci. „Chodím voliť, pretože je to moja občianska povinnosť,“ hovorí Barbora Bajčiová zo Žaškova, päťnásobná majsterka sveta v pretláčaní rukou. „Sme pomerne mladá dedina, ktorá má svoje tradície. Teší ma, že mladí majú o voľby záujem. Voľby na starostu bývajú u nás napínavé. Preštudovala som si preferencie budúcich starostov, sú naozaj zaujímavé, svojich favoritov mám aj pri kandidátoch do zastupiteľstva. Voliť budem rozumom a som zvedavá, ako to u nás dopadne.“

Michal Tuka z Nižnej, bežec: „Ako športovec určite očakávam výsledok dnešných volieb v prospech človeka, ktorý má rád a vie podporiť zdravý životný štýl. Vie podporiť športovcov nielen aktívnych, ale aj športovcov pre radosť. Mal by to byť hlavne človek, ktorý by poskytol v dedinách viac priestorov na športoviská. Keďže robím v školstve, určite by to mal byť človek, ktorý by vyšiel v ústrety školám, ktoré nemajú telocvične. Pretože tie deti za to nemôžu a určite by chceli a využívali viac športov, ktoré priestor ponúka. A, samozrejme, očakávam viac športových podujatí a taktiež aj niečo pre seniorov.“

13:10 h „Voľby sú naďalej pokojné a bez problémov," informoval Jaroslav Kubáň, predseda okresnej volebnej komisie. Počet voličov s covidom-19 je najvyšší v okrese Námestovo, nahlásených ich je 14. Trstená mala jedného, Tvrdošín nemal nikoho.

13:03 h Na sídlisku Brehy v Námestove zatiaľ prišlo odvoliť 25 percent zapísaných voličov.

12.30 h O úspechu či neúspechu kandidáta vo voľbách niekedy rozhodne pár hlasov. Napínavý volebný súboj sa v roku 2018 odohral v Podbieli, kde o víťazovi rozhodlo 23 hlasov v prospech Slavomíra Korčušku pred Jánom Sitekom. O 27 hlasov porazil Vladimír Kubišta aktuálneho starostu Oravskej Poruby Petra Hrivnáka. Presne 29 hlasov navyše potreboval súčasný starosta Lomnej, aby vyhral nad Vladimírom Ľubom a rovnaké číslo delilo víťaza Miloša Šusteka od porazeného Jozefa Šprláka vo voľbách v Suchej Hore. Azda najtesnejším rozdielom skončili voľby starostu v Krušetnici v roku 2014, kedy úradujúca starostka získala 185 hlasov a svojho súpera Stanislava Floreka predbehla iba o tri hlasy.

Každý hlas sa počíta, svoje volebné právo môžu ľudia využiť do 20.00 h.

11.41 h Župné voľby patrili medzi tie s najnižšou účasťou, v roku 2017 dosiahla necelých 30 percent. Zdá sa, že tohtoročná novinka, spojenie komunálnych a krajských volieb, kvôli zvýšeniu účasti na tých krajských, sa oplatilo. V Dolnom Kubíne, v okrsku č. 17., odvolilo zatiaľ približne 10 percent ľudí z oprávnených 687, všetci hodili do urien oba hlasovacie lístky.

10:57 h K zmene určite dôjde v Bobrove. Súčasný starosta Anton Grobarčík tieto voľby nekandiduje, o jeho kreslo prejavili záujem traja kandidáti.

Voľby sú zatiaľ pokojné. „Neprišla nevesta a ani nám nik nič nedoniesol,“ hovorí Marián Kružeľ, predseda volebnej komisie. Počas dňa očakávajú vysokú volebnú účasť.

Voliť sa chystá aj Mária Mikulášová. Kandidáta si vyberala podľa volebného programu. „Je pre mňa dôležité, aby sa stavali cesty k novým domom, pribúdali detské parky aj miesta v materskej škôlke."

10.17 h Voľby v Kline prebiehajú zatiaľ bez problémov. Jedna volička odmietla voliť v župných voľbách, ak by si to počas dňa rozmyslela, môže sa počas dňa vrátiť.

Voliť prišla aj 90-ročná Marta Volfová. Tá patrí k najstarším občanom v dedine. Kandidátov si vyberala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a tiež podľa toho, čo pre obec urobili. „Viac ako 20 rokov som robila na starom obecnom úrade. Naučila som sa, že všetkým sa vyhovieť nedá.“

9.29 h Byť poslancom samosprávneho kraja sa oplatí. Mesačne dostane odmenu viac ako tisíc eur, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja má plat takmer päť tisíc, jej podpredseda takmer 2400 eur. Poslanci majú nárok aj na cestovné náklady vo výške 31 centov za každý kilometer vzdialenosti z miesta trvalého pobytu do miesta sídla VÚC a späť.

9.05 h V Oravskej Jasenici už odvolila stovka voličov. Najväčší nával bol po svätej omši. „Najmä starší v tom majú chaos. Pýtajú sa a my vysvetľujeme," povedala predsedníčka volebnej komisie Natália Farská.

8.49 h Všetky volebné miestnosti v okrese Námestovo aj Tvrdošín otvorili načas a voľby prebiehajú zatiaľ bez problémov. Presný počet voličov s covidom bude známy po deviatej. Aktuálne prebieha ich obvolávanie. Informoval o tom Jaroslav Kubáň, predseda okresnej volebnej komisie.

7.45 h Medzi prvými Námestovčanmi prišla voliť aj Marika Ranďjaková. Celý deň ju čaká práca, prísť by inak vôbec nemohla. „Dôležité je, aby budúci poslanci či primátor alebo župan pracovali skutočne pre nás. Opravovali cesty aj mosty. Starali sa. Podľa toho som si vyberala svojich kandidátov."

7.28 h Najväčší námestovský volebný okrsok má zapísaných 674 voličov, zároveň zvykne mať aj najväčšiu volebnú účasť. Na svojho prvého voliča stále čaká, na siedmu idú do kostola. „Keby bola omša skôr, sú tu už všetci,“ povedala predsedníčka komisie Anna Šipošová.

Žiadneho voliča s covidom Námestovo nemá. Počas dňa však pôjdu s prenosnými urnami k voličom, pre ktorých je náročné dostať sa do volebnej miestnosti. „Zatiaľ máme jedného, počas dňa však zvyknú ešte niekoho nahlásiť.“

Vydržať celý deň na nohách pomáha predsedníčke zodpovednosť aj dobrá atmosféra.

7.00 h Oravci volia v 112 volebných okrskoch, 47 otvorili v Námestovskom okrese, 43 v Dolnokubínskom a 32 v okrese Tvrdošín. Okrem 59 starostov a štyroch primátorov vyberú 530 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Záujem o šesťsto volených funkcií prejavil dvojnásobok kandidátov.

