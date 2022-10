Má osemdesiat rokov, na ihrisku je každý deň

Ľudovít Kudry patrí medzi trénerské legendy, futbalistom sa venuje už polstoročie.

DOLNÝ KUBÍN. Rukami 80-ročného Ľudovíta Kudryho prešli futbalový reprezentanti, Tomáš Klimpl, Marián Had, Zdeno Kaprálik, Dušan Tittel, Štefan Rusnák, Matúš Kozáčik aj Ladislav Pecko.

Posledný menovaný je dnes trénerom druholigového MFK Dolný Kubín. Spolu sedia na rovnakej lavičke, Kudry ako tréner brankárov, Pecko ako hlavný tréner. „Keď Laco prišiel do Dolného Kubína, tak so smiechom povedal, tréner, vy ste ma kedysi poriadne dusili, teraz vám to vrátim.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Dolný Kubín patril medzi špičku

Ľudovít Kudry zakladal v deväťdesiatych rokoch športové futbalové triedy v Dolnom Kubíne, vo vekovej kategórii do 19 rokov vychoval 19 reprezentantov. „To nie je len moja zásluha, ale je to výsledok práce všetkých trénerov, s ktorými sme sa tým chlapcom venovali.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dolný Kubín cíti krivdu, Petržalka ho odsunula na dno tabuľky (+FOTO) Čítajte

Ako dôkaz vytiahol hodnotiace tabuľky útvarov talentovanej mládeže. Z 29 skončili Dolnokubínčania na deviatom mieste, za nimi ostali aj Ružomberok, Banská Bystrica či Inter Bratislava.