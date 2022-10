Michal Tuka nechal na trati v Taliansku všetko. Išiel na dvesto percent

Boli to pre neho prvé svetové preteky v behu do vrchu.

NIŽNÁ. Michal Tuka laboroval pol roka so zranením, ale opäť je späť v plnej sile a začal si plniť sny. V októbri sa zúčastnil v Taliansku medzinárodných pretekov v behu do vrchu, Vertical Greste' de La Mughera. „Boli to moje prvé preteky takého veľkého formátu,“ hovorí rodák z Nižnej. „Chcel som ich zakúsiť, pretože sa chcem v budúcnosti zamerať na ne podrobnejšie a viackrát sa zúčastňovať takýchto súťaží.“

Beh do vrchu vertical je typický krátkou vzdialenosťou, ale veľkým prevýšením. V Taliansku pripravili organizátori trasu dlhú 3,5 kilometra s prevýšením 1100 metrov. „Chodník bol úzky a skalnatý,“ hovorí Michal. „Liezlo sa po skalách, kde tu aj štvornožky. V lesíkoch bola šmykľavá šotolina. Bolo sa treba držať aj stromov, trávy a pomáhať si rukami.“

Športovec z Oravy si súťaženie na takomto fóre od začiatku užíval. „Atmosféra a adrenalín boli brutálne. Keď bežím do kopca, bližšie k nebu a na vrcholy hôr, je to môj hnací motor a sila.“

Tempo mu od začiatku sedelo, nohy išli a pľúca fungovali. Do prvého kilometra sa predral viac dopredu, aby si našiel dobré miesto. Potom už striedal chôdzu s behom. „V tak strmom kopci je niekedy lepšie a ekonomickejšie natiahnuť dlhý krok. Striedal sa strmý kopec s ešte strmším. Fungoval som na dvesto percent.“

Michal Tuka predviedol vo svetovej konkurencii skvelý výkon. Z 62 účastníkov finišoval na 22. mieste (48:16). Vo svojej kategórii mužov od 20 do 29 rokov bol dokonca šiesty. „Na trati som nechal všetko. V cieli som bol rád za umiestnenie. Sú to preteky, ktoré chcem absolvovať určite aj budúci rok. Čas chcem vylepšiť. Plánovať však niečo bez Božej pomoci, je len veľký vtip.“