Sci-fi účesy a líčenie zožali úspech

Na Orave si zmerali sily budúce kaderníčky a kozmetičky z celého kraja.

NÁMESTOVO. Out of this world – Mimo tento svet. Ako už napovedá názov, na sklonku septembra sme sa preniesli do sveta fantázie. Šiesty ročník regionálnej kaderníckej a kozmetickej súťaže sa konal na Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove.

Do súťaže sa prihlásilo šesť stredných odborných škôl, ktoré si zmerali sily v kreativite, vynaliezavosti a fantázii.

Súťaže sa zúčastnili žiačky učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetik, ktoré mali možnosť ukázať svoje zručnosti a schopnosti v účesovej tvorbe na už spomínanú tému Out of this world a v dekoratívnom líčení na tému Science Fiction. Pri tvorbe modelov sa súťažiace mohli inšpirovať tvorbou hollywoodských filmových artistov, súčasnou extravagantnou tvorbou sci-fi alebo filmovým spracovaním science-fiction.

Kaderníckej súťaže sa zúčastnilo sedem žiačok, pri tvorbe účesov nechýbala nápaditosť a tvorivosť. Boli to nádherné umelecké diela. Prvé dve miesta putovali do Martina a Čadce, tretia skončila domáca Viktória Dubašáková.

Medzi siedmimi kozmetičkami, ktoré sa nebáli vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ukázať krásne vesmírne divadlo svojich zručností, zvíťazila Viktória Jablonská z námestovskej školy, tretie miesto patrí Sofii Chylovej, takisto zo SOŠ Námestovo. Cena poroty putuje do SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne zásluhou Michaely Novákovej.

Chceme sa poďakovať sponzorom za vecné ceny. Odmeny žiačky potešili a určite ich využijú vo svojom budúcom povolaní. Ďakujeme súťažiacim, modelkám, porote, majsterkám, ale aj vedeniu školy, že nám umožnili zorganizovať súťaž v priestoroch školy.

V závere chceme všetkým popriať, aby naďalej na sebe pracovali, veľa osobných a hlavne profesijných úspechov, množstvo dobrých nápadov a inšpirácie.

