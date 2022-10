Nedokázali zastaviť rozbehnutý Trebišov. Chýbal nám kúsok športového šťastia, hovorí asistent

Dolný Kubín prvý raz v sezóne našiel premožiteľa.

Dolný Kubín sa tešil v Trebišove z troch gólov, no na víťazstvo to nestačilo. (Zdroj: archív klubu)

II. liga

Trebišov – Dolný Kubín 4:3 (2:1,2:2,0:0)

Góly: Betušťák (Markovič, Lupták T.), T. Lupták (Sluka, Ladňák), Jonák (T. Lupták)

Asistent trénera Marek Huba: Do Trebišova sme cestovali s úmyslom prekvapiť a domácim zobrať nejaký ten bodík a rovno im prerušiť 24-zápasovú sériu víťazstiev. Veď v lige za minulú sezónu a ani začiatok tejto neprehrali ani zápas. Zo začiatku sme mali rešpekt pred súperom, dovolili sme mu niekedy viac ako je to možné, čo skúsení domáci využili a strelili dva góly.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V hokejovej extralige dostal šancu ďalší Oravčan a to vôbec nezačínal ako brankár Čítajte

Vrátili sme sa do zápasu gólom na 2:1. V druhej tretine sa náš výkon podstatne zlepšil, rešpekt zo súpera úplne opadol a boli sme viac, ako len vyrovnaným súperom. V tretej tretine sme dominovali aj strelecky, keď sme domácich prestrieľali 4:16. No gól nie a nie padnúť. Pri hre bez brankára sme mali k tomu naozaj blízko, no chýbal nám kúsok športového šťastia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Musíme si dať aj pozor na vylúčenia, mali sme 10 dvojminútových trestov, aj to nás stálo veľa síl. Opäť však chlapci ukázali ako sa bojuje za náš klub, za medvede, že sú výborná partia, ktorá bojuje jeden za druhého. Aj týmto chceme pozvať našich fanúšikov na domáci zápas s Gelnicou, ktorý odohráme v sobotu 29. októbra na našom zimnom štadióne o 18.00.

Zostava: Maťovčík, Pelach – Sluka, Lupták J., Jonák, Lupták T., Hanes – Šeliga, Bodorík, Hricko, Bukna, Hančiak – Javorka, Droppa, Markovič, Grič, Betušťák – Ladňák, Šulík, Kollárik

Súvisiaci článok