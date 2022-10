Pozrite sa, čo je nové v oravských mestách a obciach.

ORAVA. Oravské obce aj mestá sú stále v pohybe, vždy sa v nich niečo deje. Dnes si prečítajte novinky z Tvrdošína, Habovky a Trstenej.

Tvrdošín: Žiaci mali retro deň

Školáci zo Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne sa minulý týždeň preniesli do časov minulých. „Dnes deti trávia čas na smartfónoch. Chceli sme im ukázať, že to tak nebolo vždy a aj to, čím sme žili my,“ hovorí učiteľka Eva Kušnierová.