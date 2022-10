Marián Murín: Moje prioritné ciele pre Žilinský kraj

Príďte 29. októbra k urnám a rozhodnite.

Vážení spoluobčania Žilinského kraja!

Milí Žilinčania, Kysučania, Martinčania, Liptáci, Oravčania! Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ak si vytýčim nejaký cieľ, nemôžem pokojne spávať, kým ho nesplním. Chcem byť predsedom Žilinského kraja skutočne pre všetkých obyvateľov každého okresu a nechcem robiť rozdiely v tom, z ktorého regiónu sú.

Pochádzam zo šiestich detí a som vďačný mojim rodičom, že ma naučili pracovať, rozmýšľať a milovať tento kraj. Ja vám ponúkam konkrétne riešenia a vy zvážte, či ma budete voliť.

Vyasfaltujeme 150 km ciest za rok

Žilinský kraj patrí na Slovensku ku krajom, v ktorom žijú pracovití a schopní ľudia. Bohužiaľ, mnohí z nich musia cestovať za prácou do iných regiónov, prípadne do zahraničia. Pri návrate domov zisťujú, že musia stáť v kolónach, že si ničia svoje autá na rozbitých krajských cestách. Preto sú jednou z mojich priorít aj cesty. Keď ich nebudeme mať vybudované alebo aspoň udržiavané, tak sa k nám ani sanitka nedostane. Zabezpečím vyasfaltovanie minimálne 150 km ciest ročne a opravíme stovky mostov. Preinvestujeme peniaze v závislosti od počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch v pomere k Správe ciest ŽSK. Je absolútne logické, že z tých 150 km ciest budú mať najviac okresy Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Námestovo či Ružomberok atď. Kraj má viac ako 1400 kilometrov ciest 2. a 3. triedy a za päť rokov sa opravilo 200 kilometrov. Ak by sa takýmto tempom postupovalo ďalej, všetky cesty by sa opravili za tridsať rokov. Len v Mútnom sme za také isté obdobie urobili 25 kilometrov asfaltových ciest. A zďaleka sme neasfaltovali len vo volebnom roku.

Autobusy pre študentov a dôchodcov zadarmo

Pokiaľ ide o prímestskú autobusovú dopravu, Žilinský kraj má s autobusovým dopravcom nevýhodnú zmluvu. Za každý jeden najazdený kilometer platíme 1,80 eura, preto garantujem, aby tam, kde nie je vlaková doprava, študenti mohli cestovať zadarmo. A rovnako garantujem dôchodcom, aby mimo dopravnej špičky od 8.00 do 12.30 hod. a po 15.00 hod., keď autobusy jazdia takmer prázdne, tiež jazdili zadarmo.

Je potrebné upraviť grafikon tak, aby ľudia nielen stihli vlakové spojenie, ale po príchode do cieľovej stanice nečakali ďalšiu hodinu na spojový autobus.

Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť

Ozajstný predseda nášho kraja, v ktorého priamej správe sú aj štyri nemocnice a jedna poliklinika, sa predsa nemôže tváriť, že nevie, ako bude vyzerať zdravotná starostlivosť v našich regiónoch. Lekárom a zdravotným sestrám musíme pripraviť aj iné benefity ako len plat. My sme to tak urobili v Mútnom, kde máme detskú lekárku, ktorá ešte pred časom pracovala v nemocnici v Uherskom Hradišti. Okrem iného sme jej zrekonštruovali a za výhodných podmienok kompletne zariadili byt v obecnej bytovke. Musia byť jasne nastavené pravidlá oceňovania jednotlivých lekárskych výkonov, aby nemocnice dostávali od zdravotných poisťovní aj patrične zaplatené. V každom okrese nášho kraja sa budeme snažiť zastabilizovať lekárov a zvýšime dostupnosť aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Napríklad, v Námestove máme priestory v budove polikliniky, ktoré sú prázdne. Garantujem vybudovanie dialýzy, aby ťažko chorí pacienti z Oravskej Polhory, Oravskej Lesnej, Mútneho a Novote nemuseli niekoľkokrát týždenne cestovať na dialýzu do Trstenej, ktorú poskytuje súkromná spoločnosť.

Všetci doterajší politici vo vedení VÚC z Námestovského okresu sa v tejto téme nevenovali a na našich pacientov sa jednoducho vykašľali a za päť rokov nespravili nič. Kým v Krušetnici si vybojoval nemenovaný pán 800-tisíc eur na oporný múr pri ceste, kde jazdí 100 áut denne, ľudia na Liptove a tiež v okolí Ružomberka kade jazdí 80 tisíc áut denne len ťažko čakajú na investície do ich rozbitých ciest a vedenie kraja tam neurobilo nič.

Pomoc pre mestá a obce

Aktívnym prístupom namotivujeme samosprávy, aby opravili chodníky popri cestách 2. a 3. triedy, ktoré vedú cez jednotlivé obce a mestá. Keď im povieme: „Pán starosta, máte tu tri kilometre ciest 2. a 3. triedy, ale nemáte popri nich chodníky. My vám ponúkame spolufinancovanie vo výške 50 percent.“ Pritom bude taxatívne určená suma práce za meter štvorcový chodníka. VÚC prispeje napr. 20 eur na m2. Obce zas zvyšnú časť a v čo naj-kratšom čase zabezpečia projekt a realizáciu chodníka. Myslím si, že žiadna obec či mesto takúto spoluprácu a ponúknutý príspevok z kraja neodmietnu. A obdobným spôsobom spolupráce s obcami a mestami môžeme po každej zime vyriešiť tisícky výtlkov na cestách nášho kraja.

V každom okrese nová telocvičňa

Všade je nedostatok športových hál a telocviční. Florbalisti z Nižnej, odkiaľ je aj súčasná županka, ani tí v Dolnom Kubíne športovú halu nemajú, preto sa udomácnili v Mútnom. Garantujem vám, že v každom jednom z našich 11 okresov postavíme minimálne jednu športovú halu, pretože aj NKÚ SR konštatuje, že Slovensko je najhoršia krajina v počte športovísk, že sme hlboko pod priemerom štátov OECD, kde napríklad patrí aj taká Kolumbia. A vo svojej správe z 23. 9. 2022 NKÚ uvádza, že pre zdravie detí je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré im vďaka športu zlepšia kvalitu života. Viacúčelové športové haly budú slúžiť žiakom a študentom, ale aj širokej verejnosti na rôzne podujatia. Umožnia špičkovým klubom v rôznych športových odvetviach v jednotlivých okresoch súťažiť na kvalitných povrchoch a s perfektnou diváckou kulisou. Týmto pomôžeme aj mestu Žilina a jeho obyvateľom, ktorí už takmer 20 rokov nevedia, čo so schátranou športovou halou, tzv. „korytnačkou“. Čiže do dvoch rokov postavíme na pozemkoch VÚC pri niektorej zo stredných škôl dôstojnú športovú halu, hodnú občanov mesta Žilina.

Výsmech nám všetkým Oravcom?

Ako sa (ne)hospodárne využívajú finančné prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Oporný múrik v Krušetnici, stál nekresťanských 800 tisíc eur!!!

Za to mohla byt vyasfaltovaná celá cesta Zákamenné - Novoť až po hraničný priechod. Na múrik v Krušetnici sa našli peniaze a na mosty v Námestove stále nie sú. Ako som už spomenul, ja vám ponúkam konkrétne riešenia a vy zvážte, či ma budete voliť v sobotu 29. októbra. Príďte k urnám a rozhodnite.

Objednávateľ: Marián Murín, Mútne 220, 029 63 Mútne

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253



Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf