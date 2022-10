Tvrdošín sa hecol k veľkému výkonu proti lídrovi, Oravská Jasenica surfuje na víťazných vlnách

V prvej polovici tabuľky piatej ligy sú až tri oravské kluby.

V. liga skupina B

Tvrdošín – Teplička nad Váhom 2:1 (0:1)

Góly: 60. Vlček, 89. Siman – 38. Blaščik

Do Tvrdošína pricestoval líder súťaže a bolo to aj vidieť. Teplička hlavne v prvom polčase predviedla dobrý výkon. V 20. minúte však mohla inkasovať. Po dlhom výkope brankára sa rútil sám na brankára Kabašta, ale trestuhodne zahodil. Hostia boli aktívni a väčšinu akcií ťahali po krídlach.

V 38. minúte sa dočkali gólového úspechu. Po rohovom kope a nacvičenom signále bol zle pokrytý Blaščik a hlavou nechytateľne zavesil. Hneď o minútu mali hostia ďalšiu tutovú šancu.

Mužstvo však reflexívne podržal brankár, ktorý plecom vyrazil nad bránu. Podľa mňa to bol zlomový moment zápasu. Keby Tvrdošín dostal na 0:2, už by to bol veľký problém.

