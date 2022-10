Na Orave otvorili umelý trávnik najvyššej kvality, prišiel aj šéf slovenského futbalu (+FOTOGALÉRIA)

V Námestove sa dočkal klub výmeny po štrnástich rokoch.

NÁMESTOVO. Orava sa od piatku môže popýšiť ihriskom s umelou trávou, na ktorom sa môžu hrať majstrovské futbalové zápasy dospelých tretej ligy. Po štyroch mesiacoch stavebných prác oficiálne otvorili v Námestove dielo, z ktorého mali radosť všetci a najmä mladí futbalisti.

Ako by to bolo, keby si hneď novučkú umelú trávu aj nevyskúšali. Uskutočnil sa tam hneď úvodný turnaj mladých futbalistov do deväť rokov.

Nová po 14 rokoch

MŠK Námestovo poňalo oficiálne otvorenie zrekonštruovaného ihriska s umelou trávou vo veľkom štýle. Predsa len taký deň býva iba raz a pre klub je výnimočný. „Každý taký míľnik je pre nás historický,“ hovorí prezident klubu Andrej Stašiniak.

V Námestove oficiálne otvoril v piatok 21. októbra väčší a kvalitnejšiu umelú trávu. (zdroj: Tomáš Ferenčík)

