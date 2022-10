Dolný Kubín v pohári skončil. Na Kopaniciach dostal až štyri góly

Už v tretej minúte kopali domáci pokutový kop.

Myjava - Dolný Kubín 4:1 (2:1)

Góly: 3. Pekár (z 11 m), 27. Cisár, 68. Angelo Legnani, 86. Olejník - 20. Kolorédy (z 11 m)

Asistent trénera Pavol Bača: Tak ako posledný duel na Myjave skončil, tak aj tento problematickou penaltou začal. Po rohovom kope spadol vo vápne domáci hráč a Pekár z pokutového kopu otvoril skóre.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ladislav Pecko hodnotí ďalšiu prehru: Rozhodli naše chyby (+FOTO) Čítajte

Domáci mali ďalšie šance, no Stevanović ich kryl. V 21. min bol v šestnástke faulovaný Lekaj a nariadenú penaltu Kolorédy premenil. V 27. min sme po chybe v strede pola a brejku Myjavy opäť prehrávali. Vzápätí strelou pohrozil Lukáčik, no gól z toho nebol.

Článok pokračuje pod video reklamou

V druhom dejstve sme v úvode hýrili aktivitou. Luptákov center musel spod žrde vyškrabať gólman. Mali sme aj ďalšie náznaky akcií, no bez gólového efektu. O zápase rozhodol priamy kop. Loptu poslal do siete Legnani a bolo 3:1. V závere sme hru otvorili, no dochádzajúce sily nám už nič vážne nepriniesli. Naopak, v závere sme ešte po brejku inkasovali.

Celý duel sme vo finálnej fáze nedokázali nájsť ten správny recept. V zápase bolo aj dosť nepresností, ktorých sa musíme vyvarovať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V šlágri jesene pracovali emócie. Pribiš presilovku nevyužil, Klin prezimuje na prvom mieste (+FOTO) Čítajte

HOSTIA: Stevanović (46. Ján Čillík) - Lekaj, Ahmetović, Sopúch, Janec (46. Lupták), Bača, Lukáčik (62. Kubík), Kolorédy, Zemko (46. Farský), Budinský, Okechukwu Amobi (62. Ronald Kifoumbi)