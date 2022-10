Ak to takto pôjde s cenami ďalej, začneme znova pestovať a chovať, hovoria Oravci

Ľudia z Oravy čoraz častejšie nakupujú v Poľsku. Je tam lacnejšie.

ORAVA. „Ak to takto pôjde ďalej, cenné nám budú aj zemiaky s kyslým mliekom,“ hovorí Magdaléna Basárová. Tá býva v dome spolu s dvojročným synom, manželom a jeho rodičmi. To, že ceny potravín enormne vzrástli, vníma každý deň. Šetria preto tam, kde a keď sa dá.

Keďže bývajú blízko hraníc, raz do mesiaca idú na veľký nákup do Poľska. Kúpia tam plienky, drogériu mlieko, olej, cukor aj cigarety. Cestou naspäť ešte natankujú. „Je tam všetko lacnejšie. Kým tu si nákup za 60 eur odnesiem v dvoch taškách, tam mi za 100 eur kypí košík.“ Zásoby ako na rok si vraj nerobia, kúpia len toľko, čo minú.

Doma chodia na čerstvé potraviny do obchodu tri až štyrikrát do týždňa. „Výnimočne tu nakupujeme aj vtedy, ak nám niečo narýchlo dôjde alebo sa nám niekto ohlási na návštevu.“ Ceny za nákup im v priemere stúpli o polovicu. „A možno by boli aj vyššie, keby som nechodila tam, kde to vyjde lacnejšie alebo nehľadala iné alternatívy.“ Zvykla si tiež viac prerátavať výdavky aj využívať vernostné programy.

Už teraz majú v nákupnom zozname potraviny, ktoré do košíka až tak často nevložia. Hrozno či jahody, takisto aj mäso či polotovary. Magdaléna si aj takýmto spôsobom uľahčila prácu v domácnosti, teraz si to radšej urobí doma, hoci sa natrápi.