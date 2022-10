V šlágri jesene pracovali emócie. Pribiš presilovku nevyužil, Klin prezimuje na prvom mieste (+FOTO)

Najvyššia oravská súťaž bola okrem jednej výnimky v uplynulom kole v znamení domácich klubov.

VII. liga

ŠK Sedem – Leštiny 4:1 (3:0)

Góly: 7. Jendroľ, 21. Polák, 45. Trnovec, 55. Šípka – 58. Slamka

Prvý polčas stretnutia patril jednoznačne domácim. Tí mali výborný vstup do zápasu a už v siedmej minúte skóroval Jendroľ. Po krídelnej akcii mu loptu naservíroval Kosmeľ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dlhá nešetrila Liesek, Vavrečka zvíťazila v Nižnej a Trstená rabovala na Liptove (+FOTO) Čítajte

V 21. minúte ponúkli hostia domácim gól ako na tácke, keď nechali prejsť obranou Poláka, no a pri jeho strele sa brankár Leštín taktiež nevyznamenal.

Do prestávky bolo skóre už rozdielom triedy, keď sa z hranice šestnástky krásnou strelou zaskvel Trnovec. Loptu zakrútil ponad brankára až do šibenice. Pre hostí to mohlo byť ešte horšie, ale domáci hráči zlyhali pri zakončení.