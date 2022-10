Škrtiť radiátory na úkor zdravia detí je nezmysel, hovorí riaditeľka školy

Oravské školy majú pred zimou rešpekt.

ORAVA. „Najkritickejší pre nás bude január a február. Vtedy sú u nás zimy najtuhšie, dodávka tepla najvyššia a aj ceny zaň extrémne vysoké,“ hovorí Peter Kuľha, riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove. Tohto roku tam nastúpilo 808 študentov.

Aktuálne tak škola robí prepočty a zisťuje, kde a koľko vie ušetriť. „Poviem to tak, potrebujeme na jar vankúš, pretože dopad nás bude bolieť. No nemôžeme to robiť tak, aby nás prizabil.“ Myslí si, že pri terajších cenách to bude veľmi náročné.

Škola má kotolňu, ktorú vlastní námestovský Bytový podnik. Od nich nakupujú teplo. Ceny majú zazmluvnené do konca roka, vtedy aj robia objednávku na ten ďalší. „Suma bude stopercentne vyššia, ale čo to znamená, zatiaľ nevieme.“ Okrem tepla zaplatia každý rok zhruba 30-tisíc eur na fixné náklady.

„Samozrejme, snažíme sa správať maximálne ekonomicky efektívne.“ V rámci úsporných opatrení budú na radiátoroch vymieňať termohlavice, na ktorých sa dá čiastočne teplo regulovať, zároveň si dali vypracovať aj energetický audit.

Po škole majú niekoľko desiatok čidiel, ktoré im budú hlásiť teplotu v konkrétnej časti budovy. Tú budú operatívne s dodávateľom tepla zvyšovať či znižovať. „Snažíme sa to modifikovať tak, aby sme nemali na prednej časti budovy pootvárané okná a v zadnej mrzli.“

Podľa Kuľhu treba zapojiť zdravý rozum. „Jediná naša povinnosť je udržať deti v škole aj pri súčasných podmienkach.“ Kde sa bude dať, budú šetriť, niekde aj uberú teplotu. „Na 15 °C ísť však určite nemôžeme, deti by prechladli a výsledok by bol ešte horší.“

Menej stupňov na chodbách

V najchladnejšej obci na Slovensku kúria školákom peletami. Tento rok ich do základnej škola nastúpilo 420, škôlkarov je 143. Ročne spotrebujú približne 150 ton peletiek. Pred krízou za jednu tonu zaplatili 200 eur, momentálne sa cena pohybuje od 500 do 600 eur.