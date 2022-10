Istebné spoznalo prvého premožiteľa, lídrom je Námestovo

Futbalová liga starých pánov je v plnom prúde.

Istebné prehralo prvý raz, lebo prišlo iba do Zuberca iba s deviatimi hráčmi. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

Oravská futbalová liga internacionálov

Oravský Podzámok – Námestovo 1:2 (1:1)

Góly: Miroslav Marcinek – Patrik Zrnčík, Miroslav Trnka

V zápase priemernej úrovne sa hralo hore-dolu. Hostia sa ujali vedenia po chybe domáceho brankára.

Oravský Podzámok potom vyrovnal a mal veľmi dobrú minutáž pred bránkou Námestova, ale podržal ich brankár. Šťastnejší hostia nakoniec vyhrali gólom v druhom polčase. Ján Harezník

Breza – Oravská Jasenica 3:1 (1:0)

Góly: Ľubomír Pepucha 2, Pavol Sitárik – Patrik Graňák

Do zápasu nastúpili Jaseničania s veľkým odhodlaním a zahryzli sa do súpera. Vypracovali si niekoľko šancí, no nevyužili ich. Domáci boli v defenzíve spoľahliví a ich rýchle protiútoky boli takpovediac smrtiace. Po prvom polčase viedli 1:0.

V druhom hostia vyrovnali a snažili sa strhnúť vedenie na svoju stranu. Otvorili hru, čo využila Breza a pridala ďalšie dva góly po rýchlych akciách. Bol to jeden z ďalších zápasov v priateľskej atmosfére bez zbytočných konfliktov. Aj keď sa Jaseničanom nedarí, futbal si užívajú a ich súperi taktiež. Dominik Laštík

Zuberec – Istebné 6:1 (3:1)

Góly: Marek Šiška 2, Maroš Filek, Marián Kubolek, Rastislav Petrek, Ján Pavčo – Damián Gallo

Pod Roháče pricestovali hráči z Istebného len deviati. Zápas tak mal jednoznačný priebeh. Domáci sa predbiehali v zahadzovaní šancí.

Hostí zdobila sympatická bojovnosť, tiež sa dostali do pár šancí, ktoré však nepremenili. Zápas tak prebehol v pokojnej atmosfére a Zuberčania si pripísali dôležité tri body. Rastislav Petrek

Nižná – Tvrdošín odložené

Nehralo sa pre nespôsobilý terén.

