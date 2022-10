Oravci protestovali proti chudobe

Ohrozené sú ďalšie pracovné miesta.

ORAVA. Prudký nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb aj do obáv ľudí z budúcnosti. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenská vláda však stále váha, pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom, samosprávam mešká. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) preto v Bratislave zorganizovala Protest proti chudobe.

Vyššie platy alebo prepúšťanie

Podporu výzve KOZ prišli v sobotu do hlavného mesta na Námestie SNP vyjadriť tisíce odborárov z celého Slovenska. Nechýbali zástupcovia z Oravy, priviezli ich dva autobusy.

V jednom z nich sedeli odborári z dolnokubínskych podnikov Nobel Automotive Slovakia, Kovohuty Dolný Kubín, Key Plastics Slovakia, Miba Sinter Slovakia, Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, Klauke Slovakia. Okrem Kovohút ide o spoločnosti, ktoré dodávajú diely pre automobilový priemysel.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Začala policajná akcia Radar, potrvá do konca októbra Čítajte

„Súčasná zlá situácia sa týka nielen odborárov, ale všetkých ľudí na Slovensku,“ povedal Jozef Mihál, predseda OZ KOVO v spoločnosti Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne. V podniku pracuje viac ako 700 zamestnancov, približne polovica je členom odborov, 20 prišlo do hlavného mesta.