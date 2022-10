Zvláštne správanie žiakov postavilo školy do pozoru

Nikotínové vrecúško môže obsahovať až päťdesiat miligramov nikotínu.

ORAVA. „Obyčajné cigarety už nikto fajčiť nebude, aj ja som v dcériných veciach našla nikotínové vrecúška. Hoci najskôr som musela zistiť, čo to vlastne je, nikdy v živote som to nevidela,“ povedala Mária Hvoľková.

Šestnásťročná Klaudia povedala mame, že biele vrecká nápadne sa podobajúce žuvačkovému dražé nepatria jej, ale kamarátom. Skúsiť ich skúsila, no nemala dôvod v užívaní pokračovať. V partii však vraj na tom frčia všetci. „Aj som kričala, aj sme sa rozprávali. Do istej miery tomu rozumiem, tiež sme ako mladí fajčili.“

Aj školáci na Orave už objavili drogu športovcov. Školy spúšťajú preventívne programy, upozorňujú rodičov a menia školský poriadok.

Lákajú farby aj príchute

Na prvý pohľad vyzerajú farebné škatuľky v tvare puku s obsahom nikotínových vrecúšok ako cukríky či žuvačky. V obchodoch sú vystavené zväčša hneď vedľa pokladne a lákajú farbami aj príchuťou. Chutiť môžu napríklad ako mentol, kola, ovocie, vanilka alebo energetický nápoj.

To, že ide o produkt s vysokým obsahom nikotínu, sa dá zvyčajne zistiť až zo zadnej strany obalu. Rodičia ich tak deťom kúpia v dobrej viere, že je to len drobná cukrovinka. Školáci ich tiež získavajú prostredníctvom starších kamarátov, alebo si to sami kúpia cez internet. „Môjho muža na pumpe zastavili akísi mladíci, nech im to kúpi. Aj kúpil, nevedel, čo to je,“ hovorí Mária Hvoľková.

Na čerpacej stanici robí aj jej kamarátka. Tá sa vraj vždy opýta, či už zákazníci majú 18 rokov. „Ak to ale kúpi niekto starší a von to podá mladšiemu, páky na to nemá.“

K ich nenápadnosti im pridáva aj fakt, že ako cigarety vôbec nepáchnu. Ich užívanie tiež nie je ľahké zistiť, keďže sa vkladajú na ďasno pod dolnú alebo hornú peru. Mnohí si na maskovanie dávajú vrecúško aj do druhej strany.