Vyhrali aj druhý zápas sezóny. Opäť sa ukázalo, že je to výborná partia chalanov, jasal asistent

Hokejisti Dolného Kubína vyhrali nad rezervou Liptovského Mikuláša.

2. liga skupina B

L. Mikuláš B – Dolný Kubín 2:6 (1:2,0:1,1:3)

Góly: Markovič (Šugár), Hančiak (M. Jendroľ, Bukna), Jonák (T. Lupták), Markovič, Sluka (Hanes, Jonák), Betušťák (Vaculík)

Asistent trénera Marek Huba: Do Liptovského Mikuláša sme cestovali s cieľom potvrdiť tri body proti Bardejovu a z prvých dvoch kôl mať šesť bodov. To sa nám podarilo, čo je výborný štart do súťaže. Začiatok ale patril domácim, ktorí išli do vedenia 1:0 strelou od modrej čiary.

To nás ale nezaskočilo, povzbudili sme sa, prepli na vyššie obrátky. Skóre Dolný Kubín otočil ešte do konca prvej tretiny. V druhej sme strelili upokojujúci gól na 1:3. Chlapci mali hru úplne pod kontrolou, búšili do súpera, ale spravili chybu na čistom puku a zrazu bolo 2:3. Stále sme si verili, lebo sme boli lepší ako domáci po všetkých stránkach, tých zaujímali len šarvátky. Strelili sme ešte 3 góly a potvrdili tak dominanciu v zápase.

Musím vyzdvihnúť výkon rozhodcov, takto by to malo vyzerať. Pochváliť musím ale aj naše mužstvo. Opäť sa ukázalo, že je to výborná partia chalanov, ktorí ťahajú za jeden povraz. Cez víkend máme voľno, dobre potrénujeme a k favoritovi do Trebišova budeme cestovať s cieľom uchmatnúť nejaké body, veď minulú sezónu tam nevyhral nikto. Ja týmto chlapcom ale verím. Poďakovať musím aj fanklubu, ktorí za nami spolu s fanúšikmi vycestovali a urobili nám domácu atmosféru.

Zostava: Maťovčík – M. Jendroľ, J. Lupták, Hricko, Bukna, Hančiak – Bodorík, Sluka, Jonák, T. Lupták, Hanes – Ladňák, Javorka, Šugár, Nátny, Markovič – Betušťák, Vaculík, Maňuch

