Vzpierači Dolného Kubína sú znovu najlepší na Slovensku, poriadne sa však zapotili

Na Orave sa konal šampionát mužov a žien.

DOLNÝ KUBÍN. V roku 2020 to začalo staršími žiakmi, vlani pokračovalo dorastencami a juniormi. Krásnu postupku zavŕšil vzpieračský klub z Dolného Kubína majstrovstvami Slovenska v kategórii mužov a žien.

„Sme veľmi potešení, že práve náš klub sa zhostil tejto významnej udalosti,“ hovorí Tomáš Chovanec, jeho predseda a zároveň aj predseda Slovenského zväzu vzpierania. „Žiaľ, s organizovaním bol problém. Predsa je to najvyššia súťaž a nikto sa neprihlásil. Tak sme to zobrali do Dolného Kubína, nakoľko máme družstvo žien a viacerých pretekárov, ktorí dvíhali na majstrovstvách. Nemuseli sme cestovať, ale čakali nás prípravy. Veľká vďaka v tomto smere patrí mládeži, ktorá si to riadne odmakala.“

Jedenásty titul

Majstrovstvá Slovenska boli rozdelené na dva dni. V sobotu bojovali s ťažkými váhami muži. Zlatý kov si vybojoval v domácom prostredí Peter Janíček, ktorý triumfoval v hmotnostnej kategórii do 67 kg. Jeho brat Miroslav skončil piaty medzi vzpieračmi do 81 kg. V tej istej váhovej skupine dvíhal aj dorastenec Filip Pagáčik, ktorý bral štvrté miesto.

