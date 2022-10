Víťazná šnúra skončila, Dolný Kubín zradila koncovka

Oravský klub odohral majstrovský zápas po takmer troch týždňoch.

II. liga

Považská Bystrica – Dolný Kubín 1:0 (0:0)

Gól: 55. B. Gamboš

Od úvodu mala hra svižné tempo. Prvú šancu mali po hlavičke Kucharčíka domáci, no Baláž sa vyznamenal. Dolný Kubín mal územnú prevahu, kombinačne bol lepší, čo ukázal aj v ďalšom priebehu. V 18. min nášmu brankárovi pomohlo brvno a hneď na druhej strane bol v šestnástke bol faulovaný Kolorédy. Lupták však penaltu nedal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Teplička si na Orave neškrtla, v Tvrdošíne vypukla veľká radosť v nadstavenom čase Čítajte

Aj v druhom dejstve začali oravskí futbalisti aktívne. Stopercentnú príležitosť mal Lukáčik, no z piatich metrov prekopol. Nedáš-dostaneš sa opäť potvrdilo. Gamboš z hranice šestnástky zariadil rozhodujúci moment duelu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Snahu hráčom nemožno uprieť, Považania však už hru kúskovali a zdržiavali. Veľkú šancu mal ešte Kifoumbi, vo vápne sa uvoľnil, ale tesne minul. Myslím si, že to bola nezaslúžená prehra. Minimálne bod sme mohli zobrať. Bol to zápas o jednom góle a ten sme my nedali. Efektivita nás dnes zložila. Sme smutní a sklamaní.

Pavol Bača

HOSTIA: Baláž – Lupták, Sopúch, Pišoja, Janec (85. Lekaj), Zemko, Farský (73. Amobi), Machaj (66. Bača), Lukáčik (66. Jackuliak), Kolorédy, Kifoumbi (73. Kubík)

Súvisiaci článok