Oravci Košice proste milujú. Zhodujú sa, že pri tých fantastických divákoch zabúdajú aj na bolesť

Na 99. ročníku boli z našich bežcov v hlavnej úlohe Ján Červeň a Martin Rusina.

KOŠICE. Zaži raz, zamiluješ navždy. Úžasné motto, ktoré dokonale vystihuje najstarší maratón v Európe. Do Košíc sa každý rok vracajú tisícky milovníkov behu, aby spoločne zažili neopakovateľný športový zážitok. Silnú skupinu v metropole východu Slovenska už dlhodobo tvoria Oravci, ktorí si už prvú októbrovú nedeľu nevedia ani inak predstaviť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pri behu skolaboval, odvtedy trénuje ešte viac. Kolegovia zo stavby ho obdivujú Čítajte

Môj druhý maratón

S maratónom v Košiciach som si vytvoril silné puto aj ja. Po prvom zvládnutí minulý rok som napísal, že to chcem zažiť znovu. Som rád, že to neboli iba písmenká na novinovom papieri a opäť som si vychutnal jedinečnú atmosféru na 42-kilometrovej trati. Bol som síce silnejší o skúsenosť z prvého maratónu, no i napriek tomu som mal mierne obavy a rešpekt. Tých natrénovaných kilometrov bolo o čosi menej a tak som nevedel, čo môžem očakávať.

Ďalej sa dočítate Čomu pripísal najlepší Oravčan Ján Červeň takmer päťminútové zlepšenie v maratóne?

Ako prežili svoje maratóny na trati Stanislav Kavoň a Anna Chorvátová?

Bol Martin Rusina spokojný s druhým miestom? Zabehne budúci rok už maratón?

Ako hodnotí svoj výkon siedmy Mário Košút na polke?

Koľko Oravčanov sme narátali na maratónskej trati na 99. ročníku?

Na všetko zabudnete, keď zaznie výstrel, vyletia holubice a na trať vás vyprevádza skladba Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho. Podobný slastný pocit zažijete potom už iba na posledných asi dvoch kilometroch do cieľa. Stovky ľudí vám tlieskajú a vy aj keď nevládzete, nazbierate posledné sily a s úsmevom si vychutnávate triumfálny finiš. Cítite sa ako ozajstný hrdina.

Článok pokračuje pod video reklamou