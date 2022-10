Chodákovi odhalili v rodnom meste pamätnú tabuľu. Pre súčasných športovcov môže byť veľkým vzorom

Za celú športovú kariéru nedostal ani jednu žltú kartu.

DOLNÝ KUBÍN Všestrannému športovcovi Ivanovi Chodákovi odhalili pamätnú tabuľu v jeho rodisku. Umiestnená je na jeho rodnom dome na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.

„Doktor Ivan Chodák sa ako bývalý vynikajúci reprezentant Slovenska vo futbale či ľadovom hokeji zaslúžil o propagáciu športu a Dolného Kubína. Túto pamätnú tabuľu sme už chceli odhaliť v roku 2020 pri príležitosti 100. rokov organizovaného športu v našom meste, ale keďže predchádzajúce dva roky boli poznačené pandémiou, tak nám to nebolo umožnené. Tešíme sa preto, že sa nám to podarilo,“ povedal Štefan Belvončík z Mestského úradu v Dolnom Kubíne.

Deti viedol k športu

Rodina Chodákovcov žila a pracovala na Hviezdoslavovom námestí. Boli susedia s Hviezdoslavom, s Ladislavom Nádaši Jégé a ďalšími osobnosťami. „V osobe Dr. Ivana Chodáka majú Dolnokubínčania naozaj obrovský vzor všestrannosti, džentlmenstva a takého láskavého prístupu či k športu, životu alebo k lekárskej práci,“ ozrejmil Ján Prílepok, primátor mesta.

Odhalenia sa zúčastnili aj deti Ivana Chodáka. „Ja som veľmi vďačná mestu Dolný Kubín, že si stále pamätá môjho otca a že robí všetko preto, aby si aj ostatní pripomenuli tohto dobrého človeka,“ konštatovala dcéra Oľga Janíková.

Pozitívny vzťah k športu preniesol aj na svoje dve deti. K športu zasvätil aj staršieho syna Ivana.

„Ocino ma zasväcoval veľmi podrobne. Väčšinou išla iniciatíva odo mňa. Hlavne som sa ho podrobne pýtal na futbal, keďže som ho aktívne hrával do štyridsiatky. Tiež som mal aj trénerskú licenciu, kde som mohol trénovať ako hlavný tréner v druhej lige. Tam mi radil v rôznych situáciách. Veľmi mi pomáhal aj v atletike,“ spomína si syn Ivan s tým, že otec bol veľmi tolerantný a disciplinovaný. „On, keď si niečo zaumienil, tak si urobil presný plán ako sa k tomu dopracuje a presne podľa toho plánu aj išiel. Bol tiež spoločenský a distingovaný,“ doplnil.

Ani raz nevidel žltú kartu

Počas 25 rokov trénoval všetky družstvá Slovana – od áčka cez dorastencov až po neregistrovaných.

„Ivan Chodák ma trénoval v žiackom mužstve Slovana. Ani raz na nás nezakričal. Neustále sa snažil vysvetľovať. Jeho prístup k nám bol taký otcovský a kamarátsky. Bol to mimoriadne vzdelaný a múdry človek. Klobúk dole,“ povedal Viliam Fischer, lekár a bývalý futbalista. Reliéf financovali a dali vyhotoviť členovia fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý venovali mestu Dolný Kubín. Ich šéf Roman Táborsky, vyzdvihol skvelú slovenskú osobnosť Dr. Chodáka, ktorý bol rytierom v kopačkách. Tento prívlastok si zaslúžil za svoj postoj k hre, spoluhráčom, rozhodcom, divákom, ale predovšetkým k súperovom.

Za celú svoju bohatú športovú kariéru nebol ani raz vylúčený, dokonca ani napomínaný. Od roku 1994 Slovenský futbalový zväz pravidelne udeľuje Cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka.

Jeho príbeh zvečnený v knihe

Chodák patril medzi najvšestrannejších športovcov 30. a 40. rokov 20. storočia na Slovensku. S futbalom začínal v Dolnom Kubíne. V lige odohral Ivan Chodák 193 zápasov, dal 23 gólov, okrem brankárskeho vystriedal všetky hráčske posty. Bohatstvo futbalového umenia ukázal jedenásťkrát ako reprezentant Slovenska. „Súčasní športovci by si mali od Dr. Chodáka zobrať hlavne to, aby akýkoľvek šport mali radi a že sa dá aj v menších mestách, napríklad ako je Dolný Kubín, dobrou prácou a láskou k futbalu dosiahnuť veľké veci a dostať sa do veľkého futbalu či do sveta. Verím, že aj táto pamätná tabuľa mladým ľudom pripomenie, že človek odtiaľto dosiahol veľké veci,“ konštatoval Ladislav Pecko, futbalový tréner MFK Dolný Kubín. Aktívnu futbalovú kariéru Ivan Chodák ukončil v roku 1946. Po športovej kariére bol lekárom.

Stanislav Kramarič, projektový manažér a koordinátor pre styk s fanúšikmi ŠK Slovan Bratislava si myslí, že by si mali súčasní futbalisti od Dr. Chodáka zobrať príklad a nevzdávať sa. „Keď pán Chodák v tých časoch dokázal špičkovo hrať futbal, hokej a venovať sa lyžovaniu či atletike a popri tom všetkom vyštudovať medicínu a stať sa špičkovým lekárom vo svojom odbore, to chce aj vôľu. Odkaz Ivana Chodáka, čo sa týka džentlmenstva je o to silnejší, keďže žijeme takú rýchlu dobu. Chcel by som preto veriť tomu, že sa nájdu noví Chodákovia, ktorí nám nastúpia na ihrisko a budú to džentlmeni zo všetkým, čo k tomu patrí,“ doplnil.

Po slávnostnom odhalení reliéfu sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutočnila slávnostná akadémia, v rámci ktorej bola prezentácia knihy o Ivanovi Chodákovi z edície Belasé legendy, ktorá vyšla na jar tohto roku. „ Ivan Chodák vo svojej podstate patrí medzi naše klubové Belasé legendy, ktoré si zaslúžia mať knihu. Bohužiaľ, nemáme možnosť sa mu poďakovať osobne, tak jedine čo nám zostalo, bolo o ňom napísať knihu. V nej sú zahrnuté jeho úspechy i život, ktorý je nesmierne inšpiratívny,“ uzavrel Kramarič.