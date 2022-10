Na Orave sa tvoria dlhé kolóny áut, vodiči stoja na mieste desiatky minút

Dôvodom je výstavba kanalizácie aj diery na ceste.

PÁRNICA. V dopravných správach slovenských rádií sú v súvislosti s kolónami dlhodobo top rekordérmi výjazd z diaľnice D1 z Ivachnovej do Ružomberka a cesta popod Strečno. Tento rok sa k nim pridala Párnica. O tejto malej dedinke na Orave vedel málokto, výstavba kanalizácie z nej urobila hviezdu v negatívnom zmysle.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jama za jamou v úseku dlhom približne tristo metrov na ceste I/70, ktorá je hlavným ťahom Oravou a cestou medzinárodného významu končiacou na hraničnom priechode s Poľskom v Trstenej, poriadne trápia vodičov. Čakanie 15 minút je štandardom, ktorý sa dá zvládnuť, no v posledných dňoch sa z rádií viackrát ozval údaj 30, ale aj 50 minút. Kolóna sa tiahla cez Párnicu, Istebné až do Veličnej. A to už pokojne zvládne málokto.

Dôvodom sú nielen práce súvisiace s kanalizáciou, presmerovanie do jedného jazdného pruhu a svetelná signalizácia, ale aj nedostatočná a nekvalitná úprava vozovky po prácach.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na železničnom priecestí vyhasol ľudský život Čítajte

Úpravy sú nedostatočné

„Nezaujímajú ma výhovorky typu, včera sme jamy zasypali a dnes sú už zasa. Ak treba, tak nech ich zasýpajú každú hodinu, cesta predsa takto nemôže vyzerať,“ hovorí Marián z Kraľovian, cez Párnicu jazdí každý deň. „Keby to boli dve, tri jamy, ktoré sa dajú obísť. Ale tam sú ich na kope desiatky.“