Oba tábory sa už tešia na derby, naladili sa víťazne

V tretej lige sa v nedeľu stretnú proti sebe Oravské Veselé a Námestovo.

III. liga Východ

Námestovo – Svidník 1:0 (0:0)

Gól: 66. Straczek

Stretnutie tabuľkových susedov prinieslo na ťažkom a premočenom teréne futbal, ktorý musel fanúšikov baviť. V prvom polčase bolo vzruchu na trávniku menej. Domácim to viac klapalo na pravej strane, kde akcie ťahali Svetlošák so Snovákom. Po ich únikoch prichádzali centre do pokutového územia, kde sa snažil zakončovať Straczek.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vavrečka čelila inzultácii, presvedčivé víťazstvo Nižnej a Dlhej nepomohol ani famózny brankár Čítajte

Ten v 21.min nestihol dotlačiť loptu do brány a v 34. min hlavičkoval tesne nad bránu. Hostia zo severného Šariša hrali kombinačný futbal s rýchlym prechodom do útoku.

Ďalej sa dočítate Ako sa zrodil jediný gólový moment v Námestove?​​​​​

Čomu tlieskali fanúšikovia v záverečných 20 minútach?

Ktorí námestovskí hráči podľa domáceho spravodajcu najviac vynikli?

​​​Ako vyzeral zápas v Snine, kde pricestovalo Oravské Veselé?

Mohol Voško skompletizovať aj hetrik?

Po 20 minútach im Oravčania uľahčili situáciu, keď im umožnili v strede poľa dlhšie kombinovať a zakladať útočné akcie. Nebezpečenstvo znamenal len dlhý pas na Tokara, ktorý však svoju strelu namieril do stredu brány.

Článok pokračuje pod video reklamou