Vavrečka čelila inzultácii, presvedčivé víťazstvo Nižnej a Dlhej nepomohol ani famózny brankár

Z pôvodného programu uplynulého kola sa tri zápasy nehrali.

Hráči Vavrečky zažili na konci zápasu momenty, ktoré do futbalu vôbec nepatria. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

VI. liga

Blatnica – Liesek 2:1 (1:1)

Góly: 28. a 68. Kucej – 53. Hrobár

V prvom polčase bol podľa môjho názoru Liesek lepším mužstvom na ihrisku. Zlyhal však v dvoch vynikajúcich príležitostiach. Prvú zahodil Nikolas Lanďák. Pri hlavičke mal polovicu brány odkrytú, no trafil iba do rúk brankára. V tej druhej bol Tomáš Koleják, ale z hranice päťky z voleja prestrelil. Blatnica udrela v 28. minúte, keď si Kucej zasekol na rohu šestnástky a trafil nádherne do vinkľa.

Po zmene strán sa hostia zaslúžene dočkali vyrovnania. Po kraji potiahol akciu Jakub Hrobár, zasekol si protihráča a brankárovi lopta prepadla do brány. Rozhodujúci moment sa udial v 68. min a opäť mal v ňom prsty Kucej. Potrestal chybu obrancu Liesku a zariadil pre svoje mužstvo tri body. Marek Matejčák

HOSTIA: Bajo – M. Hrkeľ, Špulier, Vavrek, Motýľ, Kubás, P. Hrkeľ, Reguly, Hrobár (69. Margeťák), Lanďák, Koleják (69. D. Hrkeľ)

