Vybrali dopravcu pre Oravu na desať rokov

Súčasťou bude aj zapojenie do integrovaného dopravného systému kraja.

ORAVA. Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja (ZSK) podpísali zmluva na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy na Orave na obdobie 10 rokov s dopravcom ARRIVA Liorbus.

V Žilinskom kraji ide o prvý región s uzavretým kontraktom súťaženým na desaťročné obdobie. Verejné obstarávanie vyhlásili koncom roka 2020, zapojili sa dve spoločnosti.

„Na súťaži sa podieľalo viacero odborníkov a odborných poradcov, či už z externého, alebo z interného prostredia, veľký kus práce odviedla právnická kancelária a taktiež v rámci prípravy odborných podkladov kolegovia z Integrovanej dopravy Žilinského kraja,“ doplnila riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.

ARRIVA Liorbus už teraz poskytuje v regióne Orava a Liptov dopravné služby. Cena je vďaka férovo nastavenej súťaži a konkurenčnému prostrediu na úrovni roku 2019. Dopravca zvíťazil s ponúknutou maximálnou celkovou ročnou cenou 9 764 433 eur. Ponuka bola v porovnaní s druhým uchádzačom výhodnejšia o približne 240-tisíc eur.

Keďže jednou zo súťažných podmienok je zapojenie sa do Integrovaného dopravného systému ŽSK, súčasne slávnostne podpísali aj zmluvu o spolupráci pri organizácii verejnej osobnej dopravy a prevádzke Integrovaného dopravného systému (IDS) so spoločnosťou Integrovaná doprava Žilinského kraja. IDS spustili do prevádzky od júla tohto roka na území Kysuckej a Rajeckej doliny.