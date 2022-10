Potvrdené, voda s arzénom vyteká z čistiarne vôd

Inšpekcia životného prostredia tvrdí, že kontaminovaná voda nevyteká, máme dôkazy, že nemá pravdu.

Čistiareň priemyselných vôd v Širokej. Nádrže sú plné, voda s arzénom voľne odteká do okolia. (Zdroj: Martin Pavelek)

DOLNÝ KUBÍN. Po vyhlásení konkurzu na firmu ESI sa spustil kolotoč, ktorý prekvapil mnohých. V prvom rade mesto Dolný Kubín, ktorému správkyňa konkurznej podstaty pridelila skládku priemyselného odpadu aj s povinnosťou uzatvoriť ju, rekultivovať a monitorovať. Opierala s pritom o zákon o odpadoch, podľa ktorého skládka pripadne tomu, v koho katastrálnom území sa nachádza. Čierny Peter ostal v rukách mesta.

Pod skládkou je čistiareň priesakových vôd (ČPV), ktorej úlohou je odstraňovať nebezpečné látky z vody vytekajúcej z tejto skládky, ale najmä zo staršej skládky, ktorá patrí štátu. Obsahuje aj vysoké množstvo arzénu.

Konkurzná správkyňa zároveň prepustila zamestnancov čistiarne a zastavila jej prevádzku, ktorá si ročne vyžadovala približne 250-tisíc eur.

Pri suchu je vody málo

Zatiaľ nie je známe, komu ČPV pripadne a kto zaplatí jej prevádzku, no je isté, že jej odstavenie zapríčiňuje vytekanie kontaminovanej vody mimo nádrží, areálu, do okolia a následne do rieky Orava.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ŠIŽP) tvrdí, že to nie je pravda. Inšpekcia po vyhlásení konkurzu na spoločnosť ESI a po oznámení od správcu konkurzu, že od 1. 9. 2022 nebude v prevádzke čistiareň priesakových vôd (ČPV), nakoľko nemá k dispozícií na to finančné prostriedky, vykonala na skládke odpadov obhliadku 7. septembra 2022.