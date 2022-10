Šaty vyrobili z dvetisíc cestovných lístkov

Pred Domom kultúry v Námestove žiaci organizovali ekologickú módnu prehliadku.

ORAVA. Obce a mestá sú neustále v pohybe, všade sa niečo deje. Dnes prinášame novinky z Námestova, Liesku aj Oravského Veselého.

Námestovo: Z odpadkov vyrobili šaty

Priestory pred Domom kultúry v Námestove ožili netradičnou módnou prehliadkou. Modely, ktoré tvorili aj predvádzali žiaci, boli z odpadových materiálov.

Za celou myšlienkou podujatia stoja tretiačky Ema Kubiznová a Aneta Tomovčíková zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestova. „Prišli za mnou niekoľkokrát, po tretí raz som už všetko ostatné dala bokom a pustili sme sa do práce,“ hovorí Katarína Tomulcová, koordinátorka pre environmentálnu výchovu.

Deväť modelov vytvorili žiaci z ich školy, s troma sa zapojila aj Spojená škola internátna. Ruku k dielu pridalo aj Gymnázium v Tvrdošíne.

„Žasli sme nad tým, ako vedia byť mladí ľudia kreatívni,“ hovorí Tomulcová. Najkurióznejšie boli šaty, ktoré tvorilo dvetisíc cestovných lístkov. Študenti však siahli aj po obaloch z vajec či vrecovine. Za víťaza verejnosť vybrala model s názvom Dobro a zlo z dielne III. A.

Akcia mala aj edukatívny charakter. Pod vedením Zuzany Kerytsovej z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava žiaci pre mladších škôlkarov pripravili osem stanovíšť s environmentálnymi úlohami.

Liesek: Dopravu sa budú učiť na ihrisku

V tomto školskom roku chodí do materskej škôlky v Liesku 92 detí. „Všetko sú to Liesečania. Nemáme kapacitu na to, aby sme brali aj iných. Aj pre nás by sme potrebovali viac priestoru,“ hovorí zástupkyňa Veronika Špulierová.