Plavci zažiarili v domácom bazéne

Dolnokubínsky Aquarelax opäť žil plaveckým športom. Domáci Mestský plavecký klub (MPK) bol aj vďaka dlhoročným skúsenostiam s organizovaním pretekov, ako aj reprezentatívnym plaveckým bazénom, opäť poverený organizáciou 3. kola Severoslovenskej ligy v plávaní.

V Dolnom Kubíne sa stretlo viac ako 195 pretekárov z dvanástich plaveckých klubov zo stredného Slovenska, aby prezentovali natrénované výkony v rôznych plaveckých disciplínách. Domáci MPK reprezentovala až 18-členná výprava. Spoločne sa naši mladí pretekári postavili 78-krát na štartovacie bloky a vyplávali 18 pódiových umiestení.

Pre každého plavca je veľmi dôležité zaplávať nové osobné maximum, čo sa im podarilo až 71-krát. Najúspešnejšími Dolnokubínčankami sa stali Margaréta Moskáľová a Michaela Porvazníková, ktoré každý skok do vody premenili na cenne medailové pozície. Margaréta ovládla víťazným výkonom disciplíny 50 m a 100 m znak a 50 m motýlik. Voľným spôsobom na 50 m a 100 m skončila strieborná. Michaela vyplávala striebornú priečku v disciplíne 200 m voľný spôsob a k nej pridala tri bronzové miesta v disciplínách 50 m voľný spôsob, 50 m motýlik a 200 m polohové preteky.

Výbornými úspechmi sa môže pochváliť aj Sofia Penjaková, víťazka 400 m voľný spôsob a tretia na 50 m v disciplíne znak. Linda Urbanová skončila zas strieborná v disciplíne 400 m voľný spôsob a tretia najrýchlejšia bola na 200 m prsia. Tomáš Grznár taktiež pridal víťazné umiestnenie v disciplíne 400 m voľný spôsob. Začínajúci plavec Miroslav Plešinský premenil štyri štarty premenil na strieborné v disciplíne 50 m prsia a bronzové v disciplíne 50 m znak. Z radou začiatočníkov D`Angel Ondrík pridal tiež jedno bronzové umiestnenie a to v disciplíne 100 m voľný spôsob. Plavcov z MPK Dolný Kubín čakajú ešte do konca roka štvorica pretekov. Pevne veríme, že sa im podarí kvalifikovať sa na vrcholné podujatie a to na majstrovstvá Slovenska v plávaní, ktoré sa budú konať začiatkom decembra v Šamoríne a Spišskej Novej Vsi.