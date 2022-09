Na začiatku pretekov sa opustil a už neveril. Námestovčan je druhý rok po sebe najlepší na Slovensku

Martin Rusina si náladu pred polmaratónom v Košiciach urobil majstrovským titulom.

Martin Rusina opäť potvrdil bežeckú extratriedu. Za dva dni stihol dve vrcholové súťaže a na oboch patril medzi najlepších. „Také dvojdnie pred polmaratónom v Košiciach asi nebolo ideálne,“ hovorí bežec z Námestova. „Asi ma to bude stáť veľa, no tak som to cítil. Išiel som to skúsiť.“

Po desiatke sa cítil zničený

V sobotu sa najprv postavil na štart majstrovstiev Slovenska v cestnom behu na desaťkilometrovej trati v Prievidzi. V konkurencii Tibora Sahajdu alebo Mareka Hladíka finišoval oravský športovec na skvelom piatom mieste. Čo je však podstatnejšie, osobný rekord si vylepšil o 23 sekúnd (31:29 min). Pre lepšiu ilustráciu, na jeden kilometer je to tempo 3:08 minúty.

„Bežalo sa mi dobre, v závere som dokonca dokázal zrýchliť,“ hovorí Martin Rusina. „Dal som do toho maximum, bol som po desiatke dosť zničený Aj preto som vôbec uvažoval, či ísť na druhý deň na ďalšie majstrovstvá Slovenska.“