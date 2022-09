Pomáhali i športovali. Oravci sa zapojili do Behu za chudobných

Desaťčlenná skupina chce behom poukázať na aktuálne problémy v spoločnosti.

Žiadne časy, ale pohodové tempo a s ním spojená hlboká myšlienka. Ľudia celým Slovenskom sa môžu zapojiť do Behu za chudobných, ktorý nesie v sebe hlbokú myšlienku. „Zastavme vojnu, zlosť, nenávisť a nepokoj najprv vo svojom srdci. Dajme prednosť láske, konajme dobro, pomôžme trpiacim a chudobným. Toto je cesta k radosti a šťastiu,“ povedal Peter Gombita, farár a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život, ktorá stojí za týmto behom.

Desaťčlenná skupina beží spoločne cez celé Slovensko. Vyše 1300-kilometrový okruh začala v Košiciach, cez Liptovský Mikuláš sa dostala na Oravu a pokračuje smer Bratislava a potom cez Banskú Bystricu naspäť do Košíc. Všetko chce stihnúť za deväť dní a vrátiť sa do Košíc v predvečer Medzinárodného maratónu mieru, aby stihli spolu s nami slávnostný akt zapálenia ohňa. Bežci bežia po cestách 1., 2. a 3. triedy (mimo diaľnic) a po asfaltovom povrchu. Sú sprevádzaní karavanmi, ktoré sa stanú na dobu tohto behu ich druhým domovom. Budú v nich jesť, spať a oddychovať.

„Aj keď sa občas trápime (prší), veríme, že radosť a požehnanie prichádza, a to nielen pre nás, ale aj pre všetkých trpiacich, chorých, nevládnych, tých vo vojne a aj všetkých tých, ktorí zo života nemajú radosť. Počas behu myslíme na nich všetkých, aby sme žili krajšie, pokojnejšie a každý deň s Božím požehnaním,“ napísali organizátori Behu pre chudobných na sociálnej sieti.

Podporiť Beh pre chudobných mohli ľudia zabehnutím ľubovoľného úseku trasy. Bežci z Maratónskeho klubu Tvrdošín sa rozhodli zapojiť v Zuberci, kde prebrali od účastníkov symbolický štafetový kolík. Oni si zatiaľ mohli oddýchnuť a načerpať sily na ďalšie kilometre. Odbehli necelých 25 kilometrov do Hornej Lehoty. „Veľmi radi sme zúčastnili tejto športovo-charitatívnej akcie. Všetci chlapci z našej bežeckej partie si to užili. Prajeme veľa šťastných kilometrov a nech všetci v zdraví dobehnú do Košíc,“ povedal za klub Viktor Fonfer.

Beh za chudobných má už svoju tradíciu. Iniciatíva tiež nadväzuje na podobné z minulosti, kedy kňaz Peter Gombita bežal za chudobných napríklad do Ríma a Vatikánu, či do Bruselu.

