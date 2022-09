Oravskí športovci žiarili na prestížnom festivale v Španielsku

Arnold Sports Festival je každoročné podujatie, kde sa stretávajú profesionálni kulturisti, strongmani, nadšenci bikini fitness, bojového umenia či armwrestlingu.

Do španielskej Sevilly zavítali milovníci športu z celého sveta. Na prestížne podujatie Arnold Sports Festival vycestoval aj viceprezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR) Peter Kasan a Barbora Bajčiová, aby medzi svetovou špičkou otestovali svoje silné ruky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Klub potiahol gólmi do druhej ligy, odchodom šokoval. Najťažšie rozhodnutie v kariére, priznáva Čítajte

Peter Kasan nastúpil za stolík vo váhovej kategórii do 90 kg na ľavú ruku a hneď vybojoval zlato. „Súťažiť na Arnold Classic bolo vždy mojím snom a to, že som vyhral túto súťaž, je niečo neskutočné. Kategória bola nabitá, vyhral som všetky zápasy, čo ma veľmi teší.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Oravská hviezda armwrestlingu zo Žaškova Barbora Bajčiová súťažila na ľavú aj pravú ruku v kategórii ženy OPEN. Suverénne si odniesla zlato na obe ruky. „Bola to česť súťažiť na takejto prestížnej súťaži a mala som veľký rešpekt,“ hovorí Bajčiová. „Arnold Classic je považovaný za jednu z najprestížnejších súťaži vôbec. Určite by som sa rada časom ukázala aj v Amerike, kde má táto súťaž iný rozmer. Určite časom. Z tejto súťaže mám dobrý pocit, využila som všetko, čo mám natrénované na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sú za rohom. Sú to nové skúsenosti a nové cenné kovy do širokej zbierky.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Milan Bartovič mu hovoril, aby sa nebál vystreliť. Mladý hokejista z Klina zbiera prvé extraligové štarty Čítajte

Arnold Sports Festival je každoročné podujatie, kde sa pod jednou strechou stretávajú profesionálni kulturisti, strongmani, nadšenci bikini fitness, bojového umenia či armwrestlingu. Otcom súťaže je samotný Arnold Schwarzenegger.