Klub prišiel o licenciu, malí hokejisti nemajú kde hrať

Na chybu vedenia doplácajú mladí športovci, rodičia pomoc druhého klubu odmietajú.

DOLNÝ KUBÍN. Dve hodiny trvala diskusia na dolnokubínskom mestskom zastupiteľstve o možnosti prenajímania ľadu pre Bratislavský hokejový klub, ktorý však marketingovo vystupuje pod názvom Oravské tigre. Sú v ňom hlavne deti z okresov Tvrdošín a Námestovo, po zatvorení štadióna Altis nemajú kde trénovať a hrať. Záver diskusie sa zvrhol na vykrikovanie z lavíc ako v krčme.

Mestskí poslanci nakoniec rozhodli, že MHK Dolný Kubín a jeho Dolnokubínske Medvede môžu využívať hokejový štadión až do 18. hodiny zadarmo, tak, ako to bolo už schválené a zapracované v mestskom rozpočte. Po tejto hodine si ľad môže zaplatiť kto chce, teda aj tigre. Tie však žiadali ľad od štvrtej do šiestej popoludní.

Ochotné medvede

„Nechceme diskriminovať deti z iných regiónov, ale mesto sa má v prvom rade starať o športové kluby mesta a ich členov. Nech sa páči, dvere sú otvorené, dostali ste jasnú ponuku od predsedu klubu MHK Dolný Kubín Miroslava Drába,“ povedal poslanec Michal Lavrík.

Ponuka šéfa mládežníckeho hokeja bola jasná. „Sme ochotní deti z klubu tigre zobrať do nášho klubu. Môžu prísť medzi nás, budeme veľmi radi. Je to len na rozhodnutí rodičov.“ Spresnil, že vzhľadom na to, že Bratislavský hokejový klub, teda Oravské Tigre, nie sú členom SZĽH a sú bez licencie, deti môžu k nim prestúpiť, lebo to umožňujú podmienky stanovené Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

SZĽH neudelil licenciu klubu Tigre Orava, preto, lebo pod svojím oficiálnym názvom Bratislavský hokejový klub nevyvíjal činnosť dva roky, tak mu automaticky zaniklo členstvo v SZĽH 30. júna tohto roku.

Približne 70 malých hokejistov ostalo zrazu nielen bez ľadu, ale aj registrovaného klubu, čo im neumožňuje hrávať súťaže organizované SZĽH. Je to chyba vedenia tigrov, ktoré teraz hľadá zimný štadión, kde by deti mohli trénovať, no ponuku dolnokubínskych medveďov odmietajú.