Fantastický výkon atléta z Dolného Kubína. Každý štart premenil na medailu

Na východe Slovenska sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska na dráhe.

KOŠICE. Atléti zavŕšili sezónu na dráhe majstrovstvami Slovenska. V Košiciach súťažili o tituly kategórie staršie žiactvo, muži a ženy do 23 rokov. Na tomto vrcholnom podujatí nechýbali ani atléti TJ Orava Dolný Kubín, ktorí už niekoľko rokov patria do absolútnej slovenskej špičky. Opäť raz to potvrdili.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Milan Bartovič mu hovoril, aby sa nebál vystreliť. Mladý hokejista z Klina zbiera prvé extraligové štarty Čítajte

Ako prvý do bojov zasiahol Michal Škulec vo vrhu guľou, ktorý výkonom 9,38 m obsadil 14. miesto. Jeho oddielový kolega Juraj Lešňovský vrhol až 12,76 m a skončil strieborný. Pretekári na stupni víťazov sa zmestili v rozdiele výkonov do 22 cm. Dolnokubínčanovi chýbalo na víťaza 12 cm.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšou disciplínou bol hod kladivom Obaja pretekári sa prebojovali do finále. Michal Škulec si za výkon 35,35 m vybojoval pekné štvrté miesto. Juraj Lešňovský nenechal nič na náhodu. Potvrdil celoslovenské tabuľkové postavenie. Kladivo poslal do vzdialenosti 44,26 m a jednoznačne zvíťazil. V hode kladivom súťažila medzi ženami do 23 rokov aj dorastenka Lesia Baloghová. I keď sa jej súťaž nevydarila presne podľa predstáv, postúpila do finále a medzi ženami staršími aj o štyri roky skončila piata.

Potom už nasledovali ďalšie medailové výkony Juraja Lešňovského. V hode oštepom vybojoval striebornú medailu za 40,78 m a v hode diskom opäť zlato za 43,70 m.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pripravoval sa na prvý maratón, domov sa už nevrátil. Odbehli sme preteky s hlbokou myšlienkou Čítajte

„Nádherné výsledky Juraja ešte umocňuje fakt, že má 6-týždňový výpadok v tréningu, zapríčinený zlomeninou nohy,“ hovorí Jaroslav Lupák, predseda a tréner TJ Orava Dolný Kubín. „Táto skutočnosť ho limitovala aj na majstrovstvách Slovenska. O to viac nás potešila správa, že Juraj dostal priamo na majstrovstvách nominačný list reprezentanta Slovenska pre blížiace sa medzinárodné stretnutie Poľska, Maďarska, Slovinska, Česka a Slovenska, ktoré sa uskutoční v Znojme.“