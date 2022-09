Oravské Veselé sa doma gólovo odviazalo, smutný koniec znovu pre Námestovo

Diváci v Oravskom Veselom videli až šesť gólových momentov.

III. liga Stred

Or. Veselé – Kalinovo 5:1 (3:1)

Góly: 6. Diviš, 23. Garaj, 29. Hatala, 59. Voško, 68. Jurky – 40. Lupták

Domáci Tatran sa od úvodného hvizdu pustil do svojho súpera. Hral sa obojstranne vyrovnaný futbal, no s jedným rozdielom. Oravské Veselé dávalo góly a Kalinovo hralo futbal. V 6. min si center v päťke našiel Diviš a bolo 1:0. Podobná situácia sa zopakovala v 23. min, no tentoraz doklepol Garaj.

O pár minút mohlo byť 3:0. Hatala urobil v šestnástke obrancu, no trafil tyč. V 29. min sa dočkal a tentoraz sa gólovo presadil. V 40. min potrestali hostia chvíľu nepozornosti v strede poľa.