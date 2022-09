Líder z Liptova padol v Chlebniciach, Nižná rabovala v Švošove a historická výhra Rabče (+FOTOGALÉRIA)

Z prvej výhry v súťaži sa tešili futbalisti Rabče.

VI. liga skupina B

Rabča – Trstená 3:2 (2:1)

Góly: 10. J. Fajčák, 14. A. Macala, 85. P. Krivanka – 27. a 70. J. Gelčinský

Domáci vstúpili do zápasu nebojácne a už po štvrťhodine viedli zaslúžene 2:0. Prvú šancu mal v 5. min Krivanka, keď prenikol do šestnástky z pravého krídla a jeho center vyrazil brankár hostí. V 10. min sa už domáci dočkali. Po krídle prešiel Kubasák, našiel pred šestnástkou voľného Fajčáka a ten presnou strelou prekonal Medveckého. Rabča zvýšila na 2:0 už o štyri minúty.

Opäť spoza šestnástky vystrelil Macala a jeho strelu zastavila až sieť hosťujúcej brány. V 20. min centroval Macala a Medvecký jeho center vyboxoval preč. V 22. min prvýkrát zahrozili aj hostia a hneď to smrdelo gólom. Po rohu zachránil výborným zákrokom brankár Šimánek, nová posila Rabče. Následná dorážka mierila vysoko nad bránu.

V 27. min sa už hostia dočkali. Keď po zbytočnej strate lopty domácich sa dostali do rýchleho útoku, ktorý do odkrytej brány zakončil Juraj Gelčinský – 2:1. V 38. min mal poslednú veľkú šancu prvého polčasu Kubasák, no jeho zakončenie z uhla bolo nepresné.