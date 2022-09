Zoznam kandidátov na župana a oravských poslancov žilinskej župy

Poslancom Žilinského samosprávneho kraja chce byť 431 kandidátov.

Voliči budú počas volieb so Vyšších územných celkov modré obálky s hlasovacími lístkami hádzať do modrých urien. (Zdroj: Martin Pavelek)

ORAVA. Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sa konajú v rovnakom termíne ako komunálne voľby, 29. októbra. Voliči sa budú rozhodovať v jednej miestnosti, do rúk však dostanú dve rôzne obálky. Modrá je určená pre župné voľby, biela pre komunálne. Rovnakej farby sú aj volebné urny, do ktorých obálky vhodia.

Kandidatúru na predsedu Žilinského samosprávneho kraja ohlásilo desať záujemcov. Politické strany, politické hnutia a ich koalície nominovali deväť kandidátov, jeden kandidát je nezávislý. Sú medzi nimi aj traja z Oravy.

Ďalšie volebné obdobie v kresle predsedníčky ŽSK by chcela stráviť Erika Jurinová. Záujem má aj Igor Janckulík, ktorý je podpredsedom ŽSK a pred piatimi rokmi tiež kandidoval, no potom sa zo súboja odhlásil. Tretím oravským kandidátom je starosta Mútneho Marián Murín.

O 57 mandátov na župného poslanca zabojuje v 11 volebných obvodoch 431 kandidátov. Pre Oravcov je určených 11 miest, zabojuje o ne 75 záujemcov.