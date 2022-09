V Žiline dominoval Oravčan, radosť v cieli mal dvojnásobnú

Ján Červeň si v jednom roku vylepšil osobák v maratóne i na polovičnej trati.

Forma dolnokubínskeho bežca Jána Červeňa má pred maratónom v Košiciach tú správnu krivku. V auguste si 35-ročný vytrvalec zabehol osobné maximum na 42-kilomtrovej trati v Rajci (2:46:16 h). Výsledný čas prekvapil o to viac, lebo sa bežalo v letnom období.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Maratónec z Oravy patril v Rajci medzi najlepších: Mal som aj športové šťastie, priznáva Čítajte

Pred maratónskym sviatkom sa rozhodol Oravčan otestovať formu ešte na Žilinskom polmaratóne. Nielenže ukázal celej konkurencii chrbát, ale zabehol si aj nový osobák na 21-kilometrovej trati.

Článok pokračuje pod video reklamou

V parádnom tempe 3:35 min/km vyhral s náskokom 46 sekúnd pred druhým najlepším Henrichom Weichpartom. Cieľovú pásku preťal v čase 1:15:30,8 h a svoj najlepší čas vylepšil o 93 sekúnd

„Pocity sú výborné, keďže to mal byť pre mňa test pred Košicami,“ hovorí Ján Červeň. „Osobák padol výrazne a víťazstvo bol bonus. Posledné kilometre sa bežali proti vetru, no tlačil som na plný pedál, čo to šlo.“

Súvisiaci článok