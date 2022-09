Defenzíva Jasenice vymazala strelcov Zubrohlavy, v Tvrdošíne sa dalo na predvedenú hru konečne pozerať (+FOTO)

Bobrov po prvom polčase viedol. Po obrátke však dostal päť kúskov.

Zubrohlava (v modrom) si nevedela poradiť so skalopevnou obranou Jasenice. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

V. liga Sever

Tvrdošín – Žabokreky 3:0 (1:0)

Góly: 2. a 80. Ishimaru, 56. Šikyňa

Po dvoch prehrách chcel Tvrdošín konečne zvíťaziť. Pristúpil k zápasu zodpovedne. Celý týždeň sa pripravoval na súpera. Premiéru v domácom drese zažil Srb David Dunisijević, brat Andriju. Ukázal sa v dobrom svetle, hral na ľavej strane zálohy.

Zápas sa odohral na pomocnom ihrisku. Bola by škoda zničiť hlavné. Myslím, že to bol dobrý krok. Žabokreky tam mali problémy a domáci hráči ihrisko dobre poznajú. Bolo to vidieť od začiatku. Tvrdošínčania začali aktívne a už v 2. min zakončil gólovo peknú akciu japonský legionár Ishimaru.

Aj po presnom zásahu pokračovali domáci v dobrom výkone. Druhý gól pridal Schweiner. Najprv hlavný rozhodca uznal, no potom po konzultácii s čiarovým zmenil rozhodnutie. Podľa neho zahral rukou. Hostia nemali v prvom polčase ani jednu možnosť na skórovanie. Obrana fungovala výborne.

