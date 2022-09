Hokejové voľby priniesli viacero zmien, predseda si dáva do ďalších piatich rokov jasný cieľ

Oravské kluby si volili vedenie, no tiež sa dohodli na novom ročníku.

ORAVSKÁ LESNÁ Oravský zväz ľadového hokeja (OZĽH) pozná vedenie na ďalšie päťročné obdobie. V úvode konferencie si prítomní najprv tichou spomienkou uctili Richarda Hada a Gustáva Socháňa, ktorí hokejovú rodinu navždy opustili.

Konferencia s následným aktívom pred novou sezónou priniesla viacero zmien. Stálicou na čele OZĽH ostáva 68-ročný predseda Jozef Babinský, ktorý dostal dôveru aj do piateho funkčného obdobia. „Už minulé volebné obdobie som nechcel kandidovať,“ hovorí. „Vtedy ma prehovorili a rovnako aj teraz. Povedali mi, veď to ešte potiahni, robíš to najlepšie.“

Ďalej sa dočítate Aký cieľ si dáva opätovne zvolený predseda Jozef Babinský? Aké zmeny sa udiali v jednotlivých komisiách? Prečo sa tento rok opäť kluby registrovali prihláškou? Na čom sa dohodli kluby v rámci nového ročníka? Na aké medaily sa môžu tešiť tri najlepšie kluby v novej sezóne?

Cieľ na ďalších päť rokov

Tento rok oslavuje Jozef Babinský 20 rokov vo funkcii predsedu OZĽH. „Či už boli nebohí predsedovia Milan Ďaďo alebo Gustáv Socháň, vždy som od prvého ročníka zabezpečoval a robil všetky súťaže. Robím to doteraz. Rád by som to prenechal už niekomu, ale zatiaľ nemám nástupcu. Viem, je mojou povinnosťou si ho vychovať. Jedného by som mal, ale to je len moja vízia.“

