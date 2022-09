Pripravoval sa na prvý maratón, domov sa už nevrátil. Odbehli sme preteky s hlbokou myšlienkou

Beh v Zubrohlave označujú všetci iba samými superlatívmi.

ZUBROHLAVA. „Tento beh je nepísaný hornooravský klenot. Každý rok sa zúčastní množstvo bežcov, ale i celé rodiny. V krásnej prírode pri kaplnke sa dá stráviť celý deň. Nie sú to tie preteky, kde prídete, odbehnete a idete domov bez väčšej pridanej hodnoty. Ešte dlho po dobehnutí sa rozoberajú časy, trať i výkony. Stále majú dedinské čaro.“

Tieto nádherné slová adresoval momentálne náš najlepší bežec Martin Rusina Behu zubrohlavským chotárom pred tromi rokmi a pretrvávajú až dodnes. „Zubrohlava je to najsrdečnejšie a najlepšie podujatie. Žiaľ, tento rok som sa nemohol zúčastniť. Veľmi ma to mrzí. Je to pre vyšší cieľ. Vsadil som všetko na jednu kartu v Košiciach.“

Pripravoval sa na prvý maratón

Preteky, ktoré začínajú svätou omšou pri kaplnke za Kýčerou, nesú v sebe hlbokú myšlienku. Od začiatku sú memoriálom Petra Stoklasu, ktorý odišiel nečakane a bez slova pred 29. narodeninami. V rámci prípravy na prvý maratón si išiel zatrénovať a už sa nevrátil. Zomrel 6. augusta 2014.

