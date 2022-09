Do Štefanova na Oravou prídu nové knihy, Klin bude mať nad košami prístrešky.

ORAVA. Do jedného roka Trstená dokončí historicky prvú komplexnú obnovu všetkých miestnych komunikácií a chodníkov. S prácami na sídlisku Západ začali vlani, pokračovali časťou Hrady až do centra mesta. Prvá etapa by mala byť hotová do konca októbra.

„Keďže sme nevedeli, aká veľká investícia to nakoniec bude, súťažili sme dve časti, aby sme náhodou nerobili niečo, na čo rozpočet nemáme,“ hovorí Jozef Polakevič, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia.