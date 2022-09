Vo Vavrečke sa stretli silné ruky. Chceme v tom pokračovať, hovorí organizátor

Pretláčanie rukou si získava čoraz viac srdcia mladých dievčat.

VAVREČKA. Ak chcete vychovať úspešného športovca, s hľadaním talentov je potrebné začať už v mladom veku. Akýkoľvek šport pomáha mladým predchádzať nielen zdravotným problémom, ale vedie ich k disciplíne, budujú si zdravú rivalitu, naučia sa prijať prehru a hlavne ľahšie odolajú pokušeniam a na hlúposti jednoducho nebude čas.

Armwrestlingová základňa sa na Orave úspešne rozrastá, tentokrát sa stretla za stolíkmi v Crossgyme365 vo Vavrečke s juniorskou konkurenciou z celej krajiny. „Juniorská ruka splnila, čo sa od nej očakávalo – a to je prínos mladých začínajúcich športovcov, na ktorých budeme pracovať, aby sa z nich do budúcna stali skutoční armwrestleri.,“ hovorí viceprezident SAPR a organizátor súťaže Peter Kasan. „Som milo prekvapený z účasti, ktorá bola celoslovenská a vysoká. Do budúcna v tejto aktivite budeme pokračovať, lebo mladí sú naša budúcnosť.“

Pretláčanie rukou si získava čoraz viac srdcia mladých dievčat. Obrovským talentom je len 15-ročná Adriana Vojtečková z Liesku. Adriana získala prvé miesto, po úspešnom súboji so skúsenejšou Denisou Barošovou. „Na súťaž som sa tešila, prišli aj nové baby,“ hovorí Adriana. „Bola som zvedavá, ale nakoniec to bolo medzi mnou a Deniskou a tentokrát sa mi už podarilo nad ňou zvíťaziť a odniesť si zlato, tak som spokojná,“ dodala začínajúca armwrestlerka, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou zamieri rovno na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať už v októbri v tureckej Antalyi.

Medailisti

Chlapci do 15 rokov: 1. Rado Vanga, 2. Kristián Kubašák, 3. Lukáš Bacigal, dievčatá do 15 rokov: 1. Adriana Vojtečková, 2. Denisa Barošová 3. Nikol Bacigalová, chlapci do 70 kg: 1. Jozef Šulc, 2. Tomáš Protus, 3. Štefan Bernaťák, chlapci do 18 rokov a nad 80 kg: 1. Samo Škombár, 2. Jozef Šulc, 3. Dávid Marko, ženy open: 1. Dominika Barošová, 2. Barbora Bajčiová, 3. Snežana Babajeva, muži open: 1. Marián Skrutek, 2. Štefan Nevedel, 3. Peter Bacigal