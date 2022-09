Námestovo zaplavili jednosmerky. Výsledkom sú zápchy a chaos

Podnikatelia sú nespokojní s reorganizáciou dopravy. Je robená od stola, odkazujú mestu.

NÁMESTOVO. „Ja by som sa veľmi rád pozrel na toho, kto k nám príde na bicykli, naloží si na chrbát paletu tehly alebo kubík betónu od vedľa a pôjde s tým do sveta,“ hovorí Marián Grígeľ, majiteľ Stavebnín Grígeľ. V špičke je doprava okolo jeho prevádzky nebezpečná a pre mnohých komplikovaná, cíti pokles zákazníkov. Uvažuje dokonca aj nad jej obmedzením.

Aj jeho sa dotkla súčasná reorganizácia námestovskej dopravy. Jednosmernými ulicami sa mesto snaží svoje ulice prevzdušniť, autá odkloniť na hlavné ťahy a ľudí vyhnať na bicykle či kolobežky.

Je to robené od stola

Hoci takéto riešenie ponúkli odborníci zo Žilinskej univerzity v rámci územného generelu dopravy, podľa Grígľa je tento krok nepremyslený a bez hlbšej analýzy miestnych pomerov. Mesto vraj vytvorilo z ulíc parkoviská a vyšlo v prospech dvom či trom ľuďom. Ostatní trpia.

„Robím na tejto ulici 35 rokov, chodím do práce skoro ráno a odchádzam večer, ani raz so mnou žiaden odborník nehovoril.“ Marián Grígeľ, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva, nezaznamenal, že by niekto urobil kapacitný prepočet dopravy. „Je to robené od stola. Treba sa však prísť do mesta pozrieť, pretože inak to vyzerá z teplej kancelárie či veľkého policajného auta a inak v každodennej realite,“ myslí si.

Vyhovieť všetkým nie je možné Podľa Jána Čelka, rektora Žilinskej univerzity v Žiline, všetky projekty, ktoré spracovávajú, vychádzajú okrem dostupných údajov aj z vlastných prieskumov a analýz. Riešitelia niekoľkokrát spolu s vedením mesta prešli problémové lokality a na tých uskutočnili aj vlastné prieskumy. „Návrh riešenia sme konzultovali s vedením mesta a dvakrát ho prerokovali aj na dopravnej komisii,“ hovorí. Všetky podobné strategické dokumenty vychádzajú z analýz súčasného a budúceho stavu a nikdy nemôžu reflektovať požiadavky všetkých dotknutých subjektov. „Predovšetkým z rôznych dôvodov, často protichodných názorov, ktoré sú mnohokrát viac zdrojom dopravných problémov ako ich riešením.“ Uskutočnenie opatrení je už následne v právomoci mesta, ktoré stanovuje aj postupnosť krokov v rámci svojich možností.

Samospráva si podľa neho aj takto zbytočne vyháňa ľudí z mesta. „Bolo nás osemtisíc, teraz vyše sedem a bude nás ešte menej. Posledný nech potom zhasne.“

Jednosmerné ulice podľa neho počet áut neznížia. Ak chcú vytvoriť cyklochodníky, tak nech ich najskôr vybudujú, až potom odkláňajú dopravu. „Keď ja idem variť guľáš, tak si najskôr nachystám mäso, drevo a hrniec, ale darmo budem variť vodu s paprikou a tváriť sa, že to chutí rovnako.“

Otázkou je aj vhodné umiestnenie budúcej trasy pre cyklistov. „Kto to kedy videl budovať na priemyselnej ulici? Však máme 37 iných možností, ktoré sú vhodnejšie a bezpečnejšie, ale nech mi niekto povie, ako tu chce obmedziť nákladnú dopravu. Veď to je choré.“ Cestu von z upchatých ulíc vidí jedine v pridaní ďalšieho pruhu na hlavných ťahoch.

Nikto sa na nič nepýtal

Bezprostredne sa zmeny v doprave dotkli Pekárne Jackulík na Ružovej ulici. K tej sa dá momentálne dostať len z jednej strany, a tak im tržby klesli o minimálne 20 percent. „Je to logické, ak k nám ráno chodili ľudia rovno z Brehov cestou do strojární, ak teraz vôbec prídu, musia obchádzať a kľučkovať cez ulice,“ hovorí majiteľ Mario Jackulík.