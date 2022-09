Receptom na krásu a dlhovekosť je psychická pohoda, hovorí estetická lekárka

Do ambulancie ženie klientov najmä spoločnosť a komplexy z nej.

NÁMESTOVO. Romanu Fuziovú dohnala k estetickej medicíne frustrácia z vlastného akné. Dnes ku vlastnej spokojnosti pomáha iným. Receptom na dlhovekosť a krásu je podľa nej v dnešnej dobe psychická pohoda a dobrý terapeut. „Vtedy sa aj úzke pery a krivý nos zvládajú ľahšie,“ hovorí.

Lekárkou bola vaša mama, je ním váš otec a aj brat. Nie je asi nič zvláštne na tom, že ste pri tomto povolaní skončili aj vy.

Je pravda, že u mňa bolo smerovanie jasné. Z praktického hľadiska to vyšlo na zubné lekárstvo. Presvedčila ma mamina, ktorá zo svojej praxe poznala, ako ťažké je skĺbiť rodinu, atestácie aj nočné služby. V tomto to máme ako skončené lekárky ľahšie. Tiež však rada robím niečo praktické a jemnocitné, čo tento odbor spĺňal.

Po estetike som pokukovala už počas školy, len som nevedela, aké odbory do toho môžu ísť. Neskôr som zistila, že akýkoľvek a pustila som sa do toho. K štúdiu ma však nepodnietil boj s vekom, ale frustrácia z nekonečného kolotoča okolo akné. Mamina ma celú pubertu liečila antibiotickými prípravkami a ja som s tým nebola veľmi stotožnená, pretože to bolo krátkodobé, na chvíľu mi niečo zabralo, baktérie sa potom stali rezistentné a išli sme na iné. Myslela som si, že existujú aj iné a lepšie spôsoby.