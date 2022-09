Oravci dvíhali na majstrovstvách Európy, nestarnúci Dolnokubínčan doniesol striebro

Šampionát sa konal v Poľsku.

RASZYN Až traja dolnokubínski vzpierači reprezentovali Slovensko na majstrovstvách Európy v Poľsku. V kategórii do 17 rokov to boli Filip Pagáčik a Roman Benka, medzi veteránmi nestarnúci Peter Janíček.

Posledný európsky šampionát v tejto vekovej skupine absolvoval Roman Benka. Rozlúčil sa výkonmi, ktoré zaručili dvanáste miesto v trhu (99 kg), nadhode (120 kg) i dvojboji (219 kg). „Roman bude spadať už do kategórie U20,“ hovorí predseda dolnokubínskeho klubu Tomáš Chovanec. „Aby ostal v reprezentácii, bude musieť rapídne zabrať, čo však nie je vylúčené. Určite to je v jeho silách. Trošku musí zmeniť pohľad na životosprávu a to bude začiatok.“

Druhým reprezentantom oravského klubu bol 16-ročný Filip Pagáčik. Za svojimi očakávaniami a osobnými rekordmi však zaostal. V trhu ostal len na základe 100 kg a v nadhode opakoval 125 kg. Celkovo to v dvojboji stačilo na 11. priečku. „Za svojimi maximami 110 kg a 130 kg mierne zaostal,“ hovorí Chovanec. „Momentálne sa musí dať zdravotne dokopy, preliečiť hlavne lakeť a zlepšiť techniku výrazu. Filip je aj budúci rok U17 s ambíciou ísť na majstrovstvá sveta. My mu vytvoríme maximálne podmienky, aby si svoj sen splnil, a ja verím, že Filip zo sebe vydá maximum. Je to cieľavedomý dríč. Obom chlapcom držíme palce v ďalšej vzpieračskej práci. Najbližšie sa určite predstavia v lige mužov B a v lige dorastencov, kde máme medailové ambície.“

Najviac zažiaril na európskom pódiu v Poľsku dolnokubínsky tréner Peter Janíček, ktorý štartoval v kategórii masters do 67 kg. V súčte oboch disciplín pokoril 193 kg a stal sa vicemajstrom Európy.

„Ďakujem našim členom za vykonanú prácu a reprezentáciu kubínskeho, ako aj slovenského vzpierania vo svete,“ uzavrel Tomáš Chovanec, ktorý je aj predsedom Slovenského zväzu vzpierania.