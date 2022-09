Zubrohlava predviedla ďalší parádny obrat. Hrdinami sa stali bývalí hráči Tvrdošína (+fotogaléria)

Oravská Jasenica mala anglický týždeň. Bodov však veľa nezískala.

V. liga skupina Sever

Dohrávka: Or. Jasenica – Gbeľany 1:3 (1:1)

Góly: 11. Ratičák – 34. Gašperík, 50. a 74. Tabak

Proti Gbeľanom odohrala Oravská Jasenica kvalitný zápas, ktorý rozhodli detaily. Domáci išli do vedenia v 11. min. Po nákope od stopéra sa dostal k lopte Martin Polák, poslal prihrávku Samuelovi Ratičákovi a ten dal gól na 1:0. Gbeľany hrali veľmi pekný a najmä efektívny futbal. Dá sa povedať, že využili tri chyby domácich a vďaka tomu vyhrali. Do kabín sa išlo za nerozhodného stavu 1:1, keď v 34. min vyrovnal strelou z diaľky Filip Gašperík.

Po zmene strán sa ukázala skúsenosť súpera, ktorý mal hráčov so skúsenosťami aj z vyšších súťaží. V 50. min sa dostali hostia do vedenia, keď po chybe obrancu sa dostali hostia do útoku a Jakub Tabak zvýšil na 1:2.

Tretí gól strelili Gbeľany v 74. min, keď sa druhýkrát v zápase presadil Jakub Tabak. Súper mal hráčov so skúsenosťami zo Žiliny, Nitry, Zlatých Moraviec či Martina, čo sa na ihrisku ukázalo a podpísalo sa to na konečnom výsledku. Dušan Kaprálik

