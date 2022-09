Do priehrady hodili knihy, v dedine zrušili bankomat

Potápači sa museli ponoriť do dvadsaťmetrovej hĺbky, čitatelia si prezreli priestory priehradného múru, do ktorých vstup zakázaný.

ORAVA: Uvedenie knihy PRIEHRADA II do života od autora Petra Hubu malo netradičný úvod. Predtým, ako sa kniha dostala k čitateľom, ponorili ju do vôd Oravskej priehrady k priehradnému múru do hĺbky viac ako 20 metrov. Z dna ju vylovili potápači Oravského záchranného systému. Kniha opisuje výstavbu priehrady v období od roku 1947 do roku 1953.

Autor ponúka zaujímavé, doteraz nepublikované informácie o náročnej výstavbe, ktorú naši predkovia zvládali nonstop aj pri teplotách mínus 30 stupňov Celzia.

Navštívili zakázané priestory

Na priehradnom múre sa zhromaždilo približne 150 ľudí, zvedavých na prácu potápačov, viacerí si odtiaľ odniesli publikáciu aj s podpisom autora. Vydal ich 1500 kusov. Niektorí využili možnosť prejsť sa chodbami v múre priehrady, ich celková dĺžka dosahuje 2850 metrov.

