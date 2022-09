Leto na Orave: Pltnícky deň v Nižnej

Po dvoch rokoch sa Nižná a okolie opäť mohli tešiť z najväčšieho obecného sviatku.

NIŽNÁ. Tradíciu pltníctva si obyvatelia Nižnej každoročne pripomínajú prevažne v tretiu augustovú sobotu odbitím a splavom jedinej originálnej plte a bohatým programom na štadióne v Nižnej.

K tomuto dňu patria aj občania, ktorí tu už trvale nežijú, ale často si svoj čas zabezpečia tak, aby tu v tento víkend boli. Okrem nich sa ale stále viac táto akcia otvára aj okolitým obciam, mestečkám a ich obyvateľom.

Na brehu rieky Oravy začali chlapi zrána stavať plť. K výrobe plte sa medzi starých harcovníkov pod vedením Daniela Kuboša, Jána Kičina pridali aj nováčikovia v pltníctve (miništranti) pod vedením Mateja Rosinu.

Som veľmi spokojný, že sa objavila veľká skupina mladých ľudí, ochotných sa naučiť a udržiavať tento zvyk pre ďalšie pokolenia. S dobrou náladou, voňavými klobáskami a už tradičnými slanými buchtičkami od Helenky Dedinskej, ženy niekdajšieho pána starostu Jozefa Dedinského, ktorý je otcom myšlienky Pltníckeho dňa, bola plť veľmi rýchlo na vode.

Atmosféru pri spájaní plte spríjemňovali tradične folkloristi z Nižnej pod vedením Tibora Kičina a Nižňanskej muzičky. Plť napriek silnému dažďu bola odbitá popoludní o 14. hodine, hneď po príhovoroch a modlitbe nášho pána farára Jána Garaja. Plť nakoniec doplávala šťastne do cieľa za cestným mostom, do Ručungu.

Na nižnianskom futbalovom štadióne (Gabion Aréna) sa zatiaľ rozbiehal program druhej polovice osláv storočnice DHZ a Pltníckeho dňa. Hasiči po slávnostnom sprievode a ďakovnej svätej omši odštartovali popoludní Hasičskú súťaž o pohár starostu obce Nižná v útoku zo zásahového vozidla. Čoraz väčšej obľube sa teší aj výstava poľovníckych trofejí a guláš z diviny, z Poľovníckeho spolku Holdočín.

Bez zranení a dažďa prebehla tradičná pltnícka cyklistická časovka, ktorú každoročne pripravuje Cykloklub Nižná, kde si zmerali sily deti všetkých vekových kategórií nielen Nižňancov. Deti si mohli vyskúšať aj streľbu zo vzduchovky, hod kriketkou, športové aktivity , motorky, skákacie hrady a podobne. Pri zotmení sa začala Hornooravská nočná liga hasičských zborov až 16 družstiev, pod vedením Mariána Kypusa, ktorú v tento deň odštartovalo aj rozsvietenie nášho nového cyrilometodského kríža na Ostražici.

Stručne ešte spomeniem spolutvorcov a vystupujúcich na popoludňajšom programe: FsK Nižná Ves, Krupky z Vápenice, heligonkárka Zoe Domiňáková, dychová hudba Nižňanka, Orkiestra Deta OSP z Mszany Dolnej, škola ľudového tanca a vystúpenie FS Oravan Senior, nechýbala ani ľudová veselica s kapelou Cross Orchiestra Havířov (CZ ) a DJ Projectom.

Na záver osobitne ďakujem Danke Štecovej, našej moderátorke, režisérke a scenáristke v jednej osobe, za to, ako sa opäť s chuťou a vervou zhostila svojej úlohy. No a nakoniec, to, že sme mali pohostenie pre všetkých umelcov, účastníkov súťaží a hostí (bolo to okolo 300 porcií kvalitného guľášu a klobásky), zabezpečili naši vytrvalí nižnianski dôchodcovia.

Veľká srdečná vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli k tomu, aby sme oslávili a posilňovali nižniansku komunitu a spolunažívanie občanov v našej peknej dedinke.