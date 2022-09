Ceny plynu lámu rekordy, do rieky Orava uniká už niekoľko týždňov bez úžitku

Poškodené plynové potrubie prezrádzajú bubliny na hladine.

DOLNÝ KUBÍN. „Už je to približne tri mesiace, čo som si všimol bublinkujúcu vodu v Orave. Čudoval som sa, čo to je. Sledoval som to miesto niekoľko dní, keď voda klesla a vyčistila sa, videl som, že bubliny vychádzajú z dna rieky,“ opísal Vladimír Sagál, ako zistil netradičný únik plynu.

Býva pár metrov od brehu Oravy, je rybárom a do práce chodí po moste. Zo zvyku kontroluje hladinu rieky.

Z mosta miesto úniku vidno, je približne päť metrov od brehu, medzi železničným a cestným mostom v Dolnom Kubíne. „Neviem, čo by sa stalo, keby tadiaľ išiel niekto na člne a fajčil cigaretu.“

Nikto nič nevie

Sagál poruchu ohlásil plynárom. „Prišli v bielych ochranných oblekoch, chodili po brehu, popozerali sa a odišli. A bublinkuje to ďalej.“

Na brehu, pred jeho domom, sú tri oranžovo čierne tyče a tri oranžové liatinové poklopy, označené nápisom plyn.

Niektoré sú presne v línii s miestom, kde je potrubie poškodené. Potrubie je uložené v zemi aj na jeho pozemku.